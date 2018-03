'Miento', la nueva canción de Paty Cantú

Paty Cantú lanzó su más reciente video musical titulado 'Miento', de su proyecto #333, su más reciente álbum. En esta ocasión une su talento al del artista guatemalteco Jesse Baez.

El sonido de esta composición combina géneros diversos como el trap y R&B.

La cantante aseguró que 'Miento' es una de sus canciones favoritas, porque mezcla géneros y "porque pude probarme en un tipo de trap distinto que va evolucionando al R&B, con un artista diferente que emerge conquistando Lollapalooza, España, Alemania, Estados Unidos y comienza a poner su marca incomparable en Latinoamérica, admirado y respetado por artistas internacionales por su distintiva voz y estilo", dijo.

Por su parte, Jesse Baez habla sobre lo que representó para él esta colaboración: “Paty me ha dado la experiencia de vivir su nuevo disco. Da gusto aprender de personas que tienen vidas paralelas. Paty me ha hecho plasmar en una canción el sentimiento que se alberga tras un rompimiento y yo he puesto mi parte”, aseguró.