Miguel Better es Colombia en Míster Latam International

“Hoy en día muchos no se imaginarían que estoy en un concurso de modelaje para hombres porque en mi época escolar sufrí de bastante matoneo, yo era el típico chico de gafas y frenillos. De hecho, en más de una ocasión sufrí de bullying”, relata muy orgulloso y con una tímida sonrisa Jesús Miguel Peña, conocido en el mundo de las pasarelas como Miguel Better, quien está a punto de cumplir uno de sus grandes sueños, representar a Colombia en un certamen de modelaje para hombres internacional, Q’hubo tuvo la oportunidad de entrevistarlo antes de su viaje.

Trabajo arduo

Aunque el concurso Míster Latam International se llevará a cabo a mediados de agosto, en Guatemala, Miguel desde ya está preparándose para dejar en lo más alto el nombre de su país. “Haber sido modelo a lo largo de mi vida me ha dado una gran ventaja pero sigo entregando todo de mí. Al gimnasio le dedico unas tres horas diarias de lunes a sábado pero lo más importante es aprender lo más posible sobre mi país por eso me mantengo estudiando. Además mi carrera, negocios internacionales, me permite mantenerme al tanto de todo”, comenta el cartagenero.

¿Cómo fueron sus inicios?

Cuando tenía 8 años, Miguel le expresó a su familia su gusto por el modelaje y aunque en un principio estuvieron recelosos pero después logró tener su apoyo. Pero es en el 2014 cuando empieza a perfilarse como modelo profesional, de hecho pasó por varios concursos locales hasta que se radicó en Bogotá. “Allá la cosa es mucho más diferente y exigente”, añade Miguel, quien gracias al modelo ha recorrido varias regiones de Colombia y de otros países.

Todas las pruebas

Míster Latam Internacional realizará esta versión en el país de Guatemala del 22 al 31 de agosto. A lo largo del certamen sus participantes tendrán que presentar pruebas de talento, desfile en traje de baño y típico.