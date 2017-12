Mikayla Holmgren, la mujer con Síndrome de Down que quiere ser Miss EE.UU.

Rubia, de ojos azules y personalidad festiva. Así es Mikayla Holmgren, la joven, con Síndrome de Down que compite por ser Miss EE.UU.

Sin saber el alcance del concurso y lo que este implicaba, su madre, Sandi Holmgren, la inscribió a Miss Minnesotta con el propósito de seguir incentivando en ella el espirítu de liderazgo que la ha caracterizado siempre. "En ese momento no fui consciente de que el concurso formaba parte de Miss Estados Unidos y Miss Universo y tardé varias semanas en darme cuenta del gran reto que era para ella. Pensé que no la aceptarían porque escribí diciendo que Mikayla tenía Síndrome de Down, pero lo hicieron.", explicó.

Desde el comienzo del concurso la joven, de 22 años se ganó el cariño de sus compañeras, el del director del concurso y el del público. "El Síndrome de Down no me define. Con la ayudade todos, puedo ayudar a romper muros", declaró Mikayla en una canal del televisión local.

Expresó que su único objetivo es mostrarles a las personas discapacitadas que deben luchar por conseguir sus sueños y aunque no se llevó la corona se alzó con dos premios: al Espíritu de Estados Unidos el premio del Director. "He pasado de un concurso para necesidades especiales al mayor certamen del mundo, es una locura", dijo emocionada.

"Es una pionera. Ella es el epítome de lo que la Organización Miss Universo se esfuerza por encontrar en las concursantes",dijo el codirector ejecutivo del certamen, Denise Wallace.

Mikayla Holmgren ha participado en otros concursos de belleza. En el 2015 fue elegida "Minnesota Miss Amazing" y se desempeña como modelo y bailarina, además de estudiar en la Universidad de Bethel. Es embajadora de una ONG que fomenta las relaciones y talentos sociales de las personas con discapacidad de desarrollo e intelectual.