Miley Cyrus aclaró rumores sobre su supuesto embarazo

Con una gran fiesta Miley Cyrus, reconocida por su papel de Hanna Montana, celebró sus 25 años, momento que quedó registrado en fotos publicadas en redes sociales, que no solo generaron comentarios de felicitaciones por su cumpleaños sino también por su supuesto embarazo.

En la imagen, que fue compartida en Instagram y que despertó los rumores, la actriz aparece descalza, luciendo una camiseta larga de color gris que permite que una pequeña ‘pancita’ sobresalga, además se le ve apoyando una de sus manos en su vientre, motivo suficiente para revolucionar la web.

Los miles de comentarios desataron la furia de la artista, que cansada de esto decidió publicar un mensaje en el que negó que estaba en estado de gestación.

"¡¡¡Grosero!!! No estoy embarazada solo comiendo un montón de pavo vegano a propósito del día de Acción de Gracias", fue el mensaje con el que la estrella acompañó la foto en la que con una flecha muestra su barriga y aclaró cualquier rumor.

RUDE!!! Not pregnant just eating a shit ton of tufurkey pic.twitter.com/rjNjquxvLb

— Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) 23 de noviembre de 2017