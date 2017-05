Miley Cyrus deja la marihuana

La ya no tan polémica cantante Miley Cyrus se ha dejado crecer el cabello, tiene nuevo disco, lleva tres semanas sin fumar marihuana y ya “no quiere asustar más a la gente”.

Al menos esto ha dicho la celebridad, que aún está desaparecida de los escenarios y las galas de Hollywood, dedicándose a su trabajo y a su famila, aunque las causas humanitarias y al activismo en favor de los derechos de los LGTBI no han parado.

Con 24 años, la joven se alejó de las redes en lo que llamó un "apagón informativo" pero se especula que, quien la ha hecho cambiar es al parecer, su prometido, Liam Hemsworth pues no es casualidad que al volver a estar juntos, ella haya estado alejándose de los excesos.

"Me gusta rodearme a mi misma de gente que me hace querer ser mejor, más evolucionada, abierta", explicó, "y estaba notando, no es la gente que está fumada. Quiero ser súper clara y aguda, porque sé exactamente lo que quiero ser".

Con la portada de la revista BillBoard en tonos pasteles y bajo el título “un nuevo comienzo, un sueño hecho realidad en Malibú”, sorprendió a sus fanáticos con su cara de niña buena.

Su nuevo sencillo se llama Malibú y estará disponible desde el 11 de mayo.