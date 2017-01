Mister Black se pronuncia tras ser difamado y agredido en redes sociales

Durante el fin de semana, una publicación en redes sociales se hizo viral en poco tiempo, el protagonista de la historia, nada más, ni nada menos que el Presidente del Género, Míster Black, quien era acusado por un denunciante anónimo de no querer pagar 165 mil pesos por haber entrado junto con varios amigos a una discoteca ubicada en el Centro Histórico.

La publicación, que horas después fue retirada de la red social, se prestó para que miles de personas se fueran contra del artista, Q’hubo habló en exclusiva con el Míster acerca el incidente que lo tiene bastante decepcionado tras los duros comentarios que vio de muchos cartageneros.

Lamenta el poco apoyo

Luego del incidente Míster Black asegura que lo que más le duele es que los cartageneros no apoyen a sus artistas y que sin saber cómo son las cosas lo agredan. “Por eso es que los cantantes de aquí se van y se mudan. Así como le tiran al artista, por qué no le preguntan qué pasa”, manifiesta el músico, quien por último expresa que está en conversaciones con sus abogados para demandar al supuesto difamador y a algunas personas que lo agredieron en redes sociales. “Hay gente que se aprovecha de esto para llamarlo a uno negro, maluco y decirle de todo”, añade.

Había hecho un negocio

El pasado miércoles, Míster Black decidió pasar un rato agradable con varios amigos que venían de otro país, Honduras, específicamente, cuando se acercaron a una discoteca en el Centro Histórico. Al llegar al lugar el artista y sus acompañantes llegaron a un acuerdo con los porteros, que consistía en que iban a consumir una cantidad de botellas de licor y tendrían la entrada libre. En un principio no hubo problema, incluso Míster confiesa que fue una gran suma de dinero la que gastaron esa noche. Pero al salir de la discoteca los porteros le pidieron “que los cuadrara”, a lo que él respondió que el consumo había sido alto. Es en ese momento donde aparece el mesero que, al parecer, fue quien hizo la publicación, exigiendo que le pagara los covers.

“Ahí es cuando le digo que por qué él pide dinero de un cover si eso le corresponde a los porteros y nosotros ya habíamos llegado a un acuerdo”, revela.

Aquel inconveniente quedó ahí y Míster Black no le dio más largo al asunto hasta cuando se encontró con un mensaje en Facebook.

“Se amparó con la palabra de que él era un obrero, sin embargo, decidí pagarle el dinero y no por miedo sino para que no hablara lo que no es”, sostiene.

Pero, al parecer, el mesero no quedó satisfecho y decidió compartir su versión de los hechos en redes sociales, por lo que se vino una avalancha de comentarios contra el cantante, quien decidió dejar las cosas en manos de bogados.

“Le dije que estaba cometiendo un delito porque me estaba difamando”, afirma Míster, quien asegura tener guardada la conversación con el hombre.

“La gente se le olvida que uno viene de una lucha, la gente no piensa que detrás de una historia hay un ser humano”: Míster Black.

Esta fue la publicación que se hizo en redes sociales y que luego fue eliminada.

Contra las páginas no oficiales

El cantante cartagenero expresó abiertamente su desacuerdo con que existan portales donde no existe ningún tipo de filtro y cualquiera que haga una publicación puede dañarle la imagen a una persona, famosa o no, como en este caso en que, dice, el afectado fue él.