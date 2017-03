Calvin Klein estrena novio, 45 años menor que él

El magnate de la moda está dando de qué hablar y no precisamente por nuevos diseños para la industria de la moda, sino porque se conoció que tiene un nuevo romance con un modelo, 45 años menor que él.

Al parecer al diseñador de 74 años, quien se retiró de la moda hace más de 10 años, le atraen los chicos jóvenes y en este caso el privilegiado es el modelo Kevin Baker, quien se le conoce por participar en algunas web cams porno y por tener un hermano idéntico a él. No es difícil saber si el actor porno es Kevin o su hermano gemelo, pues varios medios afirman que ambos se dedican a esto, pero Kevin se hace llamar Jacob Johnson, 'rey del porno gay'.

La relación fue dada a conocer a comienzos de este mes cuando el Daily Mail publicó unas fotos donde aparecían Calvin y Kevin, de vacaciones en las playas de San Bartolomé.

Cabe recordar que a través de la revista Vanity Fair, Klein habló de su sexualidad aclarando que le gusta experimentar tanto con mujeres como con hombres.

“He llevado a cabo muchas de mis fantasías. He experimentado el sexo con hombres y con mujeres. Me he enamorado de mujeres, me he casado con mujeres y he formado una familia”, afirmó el diseñador en entrevista con Vanity Fair.

Más de la vida amorosa de Calvin

El articulo contó además que Calvin estuvo casado con Jayne Centre, con quien tuvo su hija, Marci Klein. En 1986 se casó por segunda vez con Kelly Rector, con quien estuvo hasta 2006.

Finalmente en 2010 Klein presentó a Nick Gruber, un joven de 20 años que también fue actor de porno gay, bajo el seudónimo Aaron Skyline.

Este es el apuesto actual novio de Calvin.

