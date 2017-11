El nuevo brasier de Victoria’s Secret que cuesta 2 millones de dólares

¡Está asombroso! ¡Delicado y perfecto! Son algunos de los comentarios en redes sociales del nuevo Fantasy Bra de la marca de lencería Victoria's Secret.

La reconocida marca reveló que la modelo brasileña, Lais Ribeiro, será la encargada de lucirlo en el Fashion Show que se realizará en Shangai, China, el próximo 20 de noviembre.

El costoso brasier está hecho con joyas con zafiros amarillos, topacios y diamantes valorado en dos millones de dólares, el más costoso hasta ahora.

Ribeiro de 27 años no ocultó su emoción al recibir la noticia por parte de la compañía Victoria's Secret.

“He estado guardando el secreto demasiado tiempo, ¡y me siento más que honrada de anunciar que llevaré el Champagne Nights Fantasy Bra este año! Estoy muy contenta y agradecida a la familia de Victoria’s Secret por confiar en mí y por el apoyo de mi familia, amigos y fans. ¡Muchísimas gracias! ¡Ya es oficial”, escribió en su cuenta de Instagram.

Putting on the glitz as we celebrate @Lalaribeiro16 & the #VSFantasyBra in NYC. Get the looks here: https://t.co/vtjFf7UI2d pic.twitter.com/hMfF6cFn5x

— Victoria's Secret (@VictoriasSecret) 2 de noviembre de 2017