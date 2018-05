Inexmoda presentó los principales diseñadores de Colombiamoda 2018

La vigésimo novena edición de Colombiamoda, que se realizará entre el 24 y 26 de julio en la ciudad de Medellín, contará con la presencia, como los principales diseñadores, de Arkiteck by Custo, Isabel Henao y Avon-SOY con Diego Guarnizo y María Luisa Ortiz.

"Colombiamoda será el epicentro de la moda en el continente, a través de las propuestas de vestuario de diseñadores de trayectoria, jóvenes talentosos que evidencian el futuro de la moda colombiana, y marcas comerciales que presentarán las tendencias para la temporada Otoño-Invierno 18/19", señaló Leonor Hoyos, directora de la línea de Conexión Inexmoda.

La pasarela inaugural estará a cargo del Grupo Éxito, con su marca Arkitect, presentando su nueva colección llamada Custo, en la que incluirá indumentaria y hogar. "La colección responderá a la tendencia mundial 'See now, buy now' y estará disponible en las tiendas seleccionadas del país a partir del 24 de julio, un día después de la pasarela", explicó Hoyos.

Por su parte, Isabel Henao será la que presida la pasarela de cierre presentada por el Banco de Bogotá y la Revista Carrusel. Tras cinco años sin participar en la feria, Henao regresa para presentar una colección, con aproximadamente 30 looks, en la cual abordará la historia de la primavera y el verano con un trasfondo estético y un mensaje sensible.

El evento, que se realizará en Plaza Mayor de la capital Antioqueña, contará con la participación de GEF, Alado, Alexandra Bueno y Rocío Borré, entre otros.