La tendencia de peinados que cada vez gana más fuerza en Cartagena

“No me queda bien”, “No estamos en fiestas de noviembre”, “Tengo el pelo muy liso”, “La gente me mirará raro”, son algunas de las frases que a diario escuchábamos cuando se hablaba de peinados trenzados en fechas diferentes a Fiestas de Independencia. Sin embargo, desde hace 3 años esos mitos pasaron a un segundo plano.

Katerine de Avila Vides, es una chica de 29 años que con su labor y entrega ha logrado cambiar el pensamiento de aquellas mujeres que creen que las trenzas solo le lucen a mujeres afro.

Con su empresa ‘Tienda de Vanidades Deyka’, esta cartagenera se ha convertido en una embajadora que a través del trenzado quiere recuperar la identidad cultural que se había perdido en la ciudad, pero que gracias a mujeres como ella, desde hace algunos años se viene fortaleciendo en gran medida.

Así arrancó la tendencia

“Una tarde decidí hacerme unas trenzas, no era noviembre, no había eventos especiales, no había fiesta, pero todas las clientas que llegaban al local me preguntaban y contrate a una chica para que las peinara. Así comenzó todo”, contó Katerine en entrevista con este medio.

Agregó que “trabaja en conjunto con su esposo y sus 2 cuñados. Empezaron en un callejón del Mercado Bazurto donde atendían en la calle, con personas y hasta locos pasando por el lugar. Sin embargo, la gente hacía filas para peinarse, hasta que un día decidió alquilar un local pequeño en el que peinaban y hacían cejas y pestañas”.

Poco a poco el negocio fue creciendo y la marca ‘Deyka’ fue dándose a conocer en Cartagena y tiempo después por fuera de esta, pues el voz a voz de clientas felices y las constantes publicaciones de Katerine en redes, le fueron dando el reconocimiento que hoy tiene.

“Después el negocio siguió creciendo, nuestro nombre se ha ido conociendo, tanto así que cuando hablas de trenzas en la calle, piensas directamente en 'Deyka'. Ya todos lo identifican y lo recomiendan porque en Cartagena no hay un salón especializado en trenzas”, comentó la joven, quien es la modelo de su propia marca por lo que cada semana la vemos con looks diferentes, que sin duda le quedan muy bien.

La tendencia ha crecido tanto, que hace 2 meses Katerine tuvo que abrir un nuevo local, pues el que tenía ya le quedaba pequeño para la cantidad de mujeres, entre niñas, jóvenes y adultos, que iban al salón a peinarse y unirse a la moda, sin necesidad de tener algún motivo en especial o de que estemos en fiestas novembrinas.

Pero, ¿por qué se llama Deyka?. Se llama así por la unión que ella hizo con su esposo, pues él se llama Deivis y ella Katerine, lo que da como resultado el nombre del salón de trenzas más reconocido de la ciudad.

¿Cuál crees que ha sido el éxito de Deyka?

La chica contó a El Universal que el trabajo en equipo, la innovación y el amor han sido la clave del éxito de Tienda de Vanidades.

“Ha sido el buen trabajo y la innovación. A mi siempre me ha gustado ser diferente de todos. No me gusta lo mismo, por lo que pienso que eso también influye. Estoy muy pendiente a que mis clientes se vayan satisfechos con peinados a su gusto”, manifestó.

Otra de las cosas que Katerine destaca de su proyecto es la unión de su familia, quienes la ayudan en la parte administrativa y atención al cliente brindando lo mejor de ellos.

Aunque ‘Deyka’ es una de las marcas más famosas de trenzado en Cartagena, la joven está empeñada en cruzar fronteras con su tendencia, por lo que entre sus metas está realizar una gira nacional por varias ciudades de donde le escriben a preguntarle por sus peinados.

Hasta el momento, Katerine no ha confirmado la fecha de la gira, pero sin duda será un éxito en todo el país.

¿Ya te uniste a la tendencia? ¡Anímate!

#trenzasbydeyka Una publicación compartida de tienda de vanidades DeyKa (@vanidadesdeyka) el 25 Ago, 2018 a las 2:19 PDT

Una publicación compartida de tienda de vanidades DeyKa (@vanidadesdeyka) el 16 Ago, 2018 a las 6:23 PDT

Una publicación compartida de tienda de vanidades DeyKa (@vanidadesdeyka) el 16 Ago, 2018 a las 7:50 PDT