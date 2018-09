Mozart La Para se siente en Cartagena como en su casa

'Mozart La Para’ es un cantante urbano originario de Los Mina, en República Dominicana. Su nombre real es Erickson Fernández y nació el 31 de enero de 1988.

Conocido por canciones como ‘Si te pego cuernos’, junto a Farruko, ‘Al capone’ y ‘Bye bye’, entre otras, ahora lanza su nuevo sencillo: ‘Mujeres’.

Ama a Cartagena

“Me contrataron a un evento y Dj Dever es uno de los organizadores. Él me dijo que es productor y nos fuimos para el estudio”, afirma. Mozart comenzó a trabajar de la mano de Dever y lanzó su canción en el volumen 16 del Passa Passa. A partir de ahí, dice, nació su amor por la ciudad amurallada e insiste que la calidad de música que se hace en las calles es muy buena.

Prueba de ello es la experiencia que nos contó y que tuvo ayer con varios cartageneros, que lo retaron a improvisar en el Centro Histórico.

“Me encanta venir a esta ciudad, ayer estaba en el Centro comiendo y duré como una hora compartiendo con unos muchachos, hablamos e improvisamos, me sentí como en casa, siempre me reciben con los brazos abiertos”, afirma Mozart.

El dominicano nos cuenta que uno de los cantantes que más le gusta de la ciudad es Mr Black y que le encanta su canción ‘El Matrimonio’. El artista asegura que tiene un sello personal y por eso siempre mueve a los seguidores. “Hay algunos artistas que son muy creídos y no comparten con los fans, pero yo siempre transmito mi amor por ellos, y no para que me escuchen, si no es que yo soy así”, puntualiza.

Todo un éxito

Mozart La Para presenta su nuevo sencillo ‘Mujeres’, tema que interpreta junto al puertorriqueño Justin Quiles. La canción, que se postula a convertirse en el himno musical de esta temporada, viene acompañada de un video musical. El sencillo es producido por Tainy, Jumbo y Haze, quienes han estado detrás de grandes artistas como J Balvin, Yandel, Daddy Yankee, Wisin, Jennifer López, Don Omar, Zion y Lennox y Farruko.

Y, sin duda, ha sido un éxito. La canción tiene 10 millones de reproducciones en Spotify, 20 millones de vistas en YouTube y, además, se ganó disco de oro digital en España.

“Me siento muy orgulloso de que cada una de las canciones que saco se vuelve todo un éxito”, aseguró.

Mozart dice que se vienen canciones junto a Ozuna, Nicky Jam y otras cuatro producidas por Dj Dever, pero el artista no dice el nombre de esos temas. “Todas estas canciones vienen buenas”, afirma.