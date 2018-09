Mr Black estrena el video de 'Borracha'

El cantante cartagenero Mr Black sigue dejando a la champeta por lo alto. Tras el rotundo éxito de 'El matrimonio' y 'El tiquete', ahora presenta el video oficial de 'Borracha'.

El clip está dirigido por Antonio Flores y protagonizado por la actriz Yuliana Mesa.

A pocas horas del lanzamiento, el videoclip ha tenido buena aceptación del público, pues ya cuenta con más de 29 mil reproducciones en su canal de YouTube.

"Cuando estés borracha no me llames, cuando estés borracha no me escribas, cuando estés borracha no me llores, olvídate que existí en tu vida", canta el 'Presidente del género' en la canción.

'Borracha' fue lanzada hace varios días en plataformas musicales y se ha posicionado como una de las más escuchadas en la Costa Caribe.

Recordemos que Mr Black fue tendencia en redes sociales por su majestuosa boda con Yuranis León, el pasado 24 de marzo en Cartagena.