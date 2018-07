Mr Black rompe récord en YouTube con su canción 'El Matrimonio'

No queda duda que uno de los eventos sociales del género de la champeta que se robó la atención del país entero, fue la espectacular boda del Presidente del Género, Mr Black y su compañera fiel, Yuranis León. Han pasado dos meses aproximadamente cuando el cantante de champeta y sus más de 300 invitados se tomaron el teatro Adolfo Mejía en una asombrosa fiesta, donde fue grabado el clip oficial del sencillo ‘El matrimonio’, que hoy sigue regalándole alegrías a Mister.

Marcaron un récord

Además del significado sentimental que tiene para Mister Black su éxito ‘El matrimonio’, esta canción le ha dado una nueva alegría al convertirse en la primera canción del género champeta que alcanza las 20 millones de reproducciones en solo dos meses que tiene de haber sido publicada oficialmente en YouTube.

“El matrimonio no solo ha superado el éxito de los 20 millones de reproducciones, sin duda su mensaje de amor ha cautivado a esas 20 millones de personas que lo escuchan y que sienten que el amor que se le profesa a la mujer es puro e innato. Dios me puso está canción y para la gloria de él he recibido toda esta acogida. Fue un proyecto que nace del corazón, es la materialización del amor reflejada en una melodía que reconoce lo valiosa e importante que es llegar a unir a dos personas para toda la vida con el vínculo matrimonial. Me siento feliz, inmensamente feliz, porque el género de la champeta está recorriendo todos los rincones del país y esta siendo escuchado en el mundo entero; es un gran halago que me dan mis seguidores y es un reconocimiento que se lo dedicó a Dios. La gloria sea para él”, comentó el artista.

Lo que viene es música

Recientemente Mister dio a conocer el audio oficial de su tema ‘Borracha’, el cual empieza a tomarse las calles y emisoras de la ciudad. ‘El tiquete’ es otro de los temas que próximamente estará lanzando y que se perfila como uno de los temas favoritos para las Fiestas de la Independencia.