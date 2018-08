Mr Black y el sexy baile del que todos hablan en redes sociales

Sin duda, Mr Black y su esposa Yuranis León se han convertido en la pareja del momento. Desde el pasado mes de marzo cuando la pareja contrajo matrimonio en el Corralito de Piedra sus nombres no han parado de sonar en redes sociales. (Lea aquí: En imágenes: El matrimonio de Mister Black y Yuranis León)

Esta vez, la tendencia gira alrededor del sexy baile que realizó Mister en la sala de su casa y con una emotiva dedicatoria para su esposa.

En las imágenes podemos ver al ‘Presidente de la Champeta’ moviendo sus caderas al ritmo de lo que será su próximo sencillo ‘Wiqui wiqui’, que al parecer prepara a dúo con su pareja Yuranis León, que esta semana confirmó que incursiona en el mundo de la música. (Lea aquí: Yuranis León, la esposa de Mister Black, también quiere cantar)

Lo curioso y lo que más llamó la atención de los usuarios fue el atuendo del cantante, quien luce lo que parece una falda al estilo egipcio, zapatos cómodos y no tiene camisa, dejando al descubierto su pecho marcado por varios tatuajes.

“Wiqui wiqui pa’ Yura, baile sexy para ti mi negra”, fue el mensaje con el que Mister acompañó el video, que ya cuenta con más de 80 mil reproducciones y cientos de comentarios de opiniones divididas.

Cabe recordar que en entrevista con Yuranis, la joven contó que fue su esposo el que le dijo para cantar juntos. Ella decidió hacerlo, demostrando que “no se le arruga a nada”.

“La idea de cantar nace de mi esposo, que me dice: “prepárate, que vas a grabar”. Muchas veces me puso a improvisar, quizá por las múltiples ocupaciones que me mantienen alrededor mi esposo no lo había hecho. Jamás me le arrugo a nada, todas las oportunidades que pueda aprovechar en la vida sin atropellar a nadie, lo hago y más contando con el apoyo de él”, dijo León.

Agregó que “La canción nace de la cotidianidad y de lo que varias mujeres viven día a día en sus relaciones y convivencias, sin ánimo de ofender a nadie, solo es una letra una discusión de una pareja, donde el esposo sale y la mujer alterada llega donde está por una historia que montan en Instagram para verlos discutir y ella va el sitio no lo ve en nada”.

Por ahora, seguidores esperan que la pareja de famosos cartageneros realicen el lanzamiento oficial del nuevo tema, que seguramente también será ‘el boom’ del momento.

¿Ya viste el video de Mister bailando? Aquí te lo dejamos.