Mr Black y Yuranis de León están listos para dar el sí en el altar

Hoy será un día muy especial para Mr Black y su pareja Yuranis de León, pues después de más de 12 años de relación, esta noche sellarán su amor con una boda que se convertirá en uno de los eventos más destacados del año.

Acompañados de familiares y amigos, la ceremonia se realizará en la iglesia Santo Domingo, en el Centro Histórico y la fiesta nupcial será por todo lo alto y tendrá lugar en el Teatro Adolfo Mejía, el cual está reservado en su totalidad para los invitados de esta boda de ensueño.

Twister, Young F, Danny Daniel, Kevin Flórez, son algunos de los artistas invitados a la celebración que tendrá como padrinos al vallenatero Poncho Zuleta y la presentadora Diva Jessurum.

Cabe mencionar que la boda se realiza un año después de haber formalizado su unión civil. Lea aquí: Mr Black se casará por lo católico con su pareja Yuranis León

En recientes declaraciones, Yuranis indicó a El Universal que eligieron casarse en el mismo mes que se realizó la ceremonia por lo civil porque es una fecha especial para ambos.

A pocas horas de la celebración, el 'Presidente de la champeta' compartió en Instagram un mensaje en el que expresa su emoción por llevar al altar a la mujer que siempre ha amado.

"Hoy cumpliré uno mis sueños, recibir la bendición de mi Dios, porque hoy llevaré al altar a la única mujer que creyó en mí, a la que me ha acompañado a sol y luna todos estos años de esfuerzo y sacrificio, a la única que se aguantó mis pataletas, la que me apoyó cuando más lo necesité, la que estuvo hay en los momentos difíciles, la que nunca me reprochó nada y la que gracias a sus cantaletas como se dice coloquialmente me hizo recapacitar a tiempo y me ayudo a abrir mis ojos y a darme cuenta con el pasar del tiempo lo lindo y valioso que es tener una familia; con toda mi alma y mi corazón le dedico esta canción #elmatrimonio a la mujer de mi vida", escribió.