MTV anuncia el estreno de 'Jersey Shore Family Vacation'

La cadena estadounidense de televisión MTV anunció hoy que el regreso del reality show icónico “Jersey Shore Family Vacation” se estrenará el mismo día a través de las pantallas de MTV alrededor del mundo en casi 180 países. En América Latina, podrá verse el jueves 5 de abril a las 11:00pm.

La comentada y muy esperada nueva temporada de Jersey Shore presenta a los miembros originales del reality como Deena Nicole Cortese, Paul “Pauly D” Delvecchio,” Jenni “JWOWW” Farley, Vinny Guadagnino, Ronnie Ortiz-Magro, Nicole “Snooki” Polizzi y Mike “The Situation” Sorrentino, quienes se reunirán en Miami para la mejor vacación de sus vidas. Éste será el primer estreno global de una serie de la marca juvenil.



La franquicia “Shore” es un fenómeno global, pues MTV tiene exitosas versiones locales en todo el mundo, incluyendo Geordie Shore que se transmite en el Reino Unido e internacionalmente, Gandia Shore en España, Warsaw Shore en Polonia, Acapulco Shore de México y transmitido en América Latina y parte de Europa, y Super Shore, que reúne a miembros de países como México, España, Brasil e Italia bajo un mismo techo en un lugar exótico. La exitosa franquicia ‘Shore’ regresó a Estados Unidos con Floribama Shore, que logró ser el mejor estreno de una nueva serie en tres años para MTV en dicho país.

JERZDAYS are back on @MTV! Save the date — #JSFamilyVacation premieres April 5th at 8/7c. pic.twitter.com/duzzR8mJtV

— Jersey Shore (@JerseyShoreMTV) 7 de febrero de 2018