La triste despedida de Jota Mario y 'Muy buenos días'

'Muy buenos días', el programa que acompañó de lunes a viernes a millones de colombianos por 16 años, se despidió hoy en medio de recuerdos, lágrimas y agradecimientos.

Esta mañana, en el último capítulo del matutino, presentaron un especial donde recordaron los mejores momentos que vivieron durante el tiempo que el programa estuvo al aire, y a todos los que aportaron su granito de arena.

El presentador Jota Mario Valencia dijo adiós al show con un sentido mensaje en el que se mostró triste y decepcionado por alejarse de los televidentes y acalló los rumores de su salida del canal.

"Llegó el momento de decir hasta pronto, en la certeza de que las despedidas son necesarias para volver a reencontrarse. Al fin de cuentas, mi oficio ha sido y será generar divertimiento para hacer felices a algunos. Por la mayoría no quiero tristezas porque no no estamos diciendo adiós, aunque no tengo plan B, no he pensado retirarme de los medios de comunicación y espero regresar pronto", dijo el presentador.

En su despedida, Jota también agradeció a todos aquellos que creyeron en él durante todo este tiempo. "Gracias a Dios, a mi familia y a ustedes los televidentes; gracias a quienes por cualquier motivo no soy de sus afectos y hasta hablan de mí como si me conocieran, me han impulsado demasiado y espero que lo sigan haciendo".

"Los que me conocen son testigos que cada día me esfuerzo más para ser mejor persona. Para mí todo fue positivo y nos vemos hasta que Dios quiera, por siempre y hasta siempre, ¡Cojan oficio!", puntualizó.

El presentador aprovechó su cuenta de Instagram para publicar un video en el que da a entender que las directivas del canal lo censuraron y por ello dedicieron hacer el último capítulo pregrabado.

Recordemos que a partir del próximo lunes, 10 de septiembre, ‘El Desayuno’ llega al canal en reemplazo de 'Muy Buenos días'.

El reto no es sencillo con la gran cantidad de magazines mañaneros que existen, pero el set de grabación no será una sala con sofá, será directamente una cocina donde todo se desarrollará a lo largo de las seis horas diarias de emisión.

Para esta ardua tarea se conformó un importante equipo de trabajo liderado por Iván Lalinde, quien vuelve a RCN tras sus años en el Canal Caracol y un año en el Canal Uno. Junto a él, Yaneth Waldman, quien tiene una importante experiencia en este tipo de programas mañaneros.