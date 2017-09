Muere Hugh Hefner, fundador de Playboy, a los 91 años

El carismático fundador de la revista Playboy, Hugh Hefner, murió hoy a los 91 años en su casa, la Mansión Playboy de Los Ángeles (EE.UU.), informó la revista. Hefner murió de causas naturales, rodeado de su familia.

Nacido en Chicago en 1926, Hefner fundó Playboy en 1953 después de que los directivos de la revista Esquire le negaran un aumento de cinco dólares en su sueldo.

Las modelos exuberantes de Playboy fueron objeto de deseo de millones de hombres, mientras Hefner desafiaba aquello que ridiculizaba como una actitud "puritana" hacia el sexo en Estados Unidos.

Por décadas fue, con su emblemática bata de seda y su pipa, el alma de una constante fiesta de fantasía en las mansiones Playboy de Chicago y luego Los Ángeles.

En un mensaje de la cuenta oficial de Playboy en Twitter se confirmó la noticia: “El icono americano y fundador de Playboy Hugh M. Hefner murió hoy. El tenía 91 años”. El tuit fue acompañado de una imagen con una de sus celebres frases: “La vida es demasiado corta para vivir el sueño de otro”.

American Icon and Playboy Founder, Hugh M. Hefner passed away today. He was 91. #RIPHef pic.twitter.com/tCLa2iNXa4

— Playboy (@Playboy) 28 de septiembre de 2017