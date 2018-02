Muere Reg E. Cathey, actor de "House of Cards" y "The Wire"

El actor estadounidense Reg E. Cathey, conocido por sus apariciones en "House of Cards" y "The Wire", murió a los 59 años, anunció hoy David Simon, creador de esa última serie.

La información fue confirmada después por el portal TMZ, que asegura que el intérprete, que sufría cáncer de pulmón, falleció en Nueva York rodeado por sus familiares y amigos más cercanos.

Reg Cathey, 1958-2018. Not only a fine, masterful actor -- but simply one of the most delightful human beings with whom I ever shared some long days on set. On wit alone, he could double any man over and leave him thinking. Reg, your memory is a great blessing. pic.twitter.com/OHEUbAhTg0

— David Simon (@AoDespair) 9 de febrero de 2018