Mueren exmodelo de Playboy y su hijo tras caer de un piso 23

Una exmodelo de Playboy enfrascada en un litigio legal por la custodia de su hijo al parecer se lanzó desde un cuarto de hotel en Nueva York, suicidándose y matando al pequeño, informaron las autoridades el viernes.

Madre e hijo llegaron al penthouse del Hotel Gotham en Manhattan a eso de las 6 de la tarde del jueves, dijo la policía en una breve conferencia de prensa. Cayeron 23 pisos y fueron hallados en un balcón en el segundo piso a eso de 8:15 del viernes.



Fuentes policiales que pidieron permanecer anónimas identificaron a la madre como Stephanie Adams, quien posó por primera vez para Playboy en 1992, y a su hijo como Vincent. Añadieron que Adams estaba en una disputa legal por la custodia de Vincent con su esposo, el quiropráctico de Manhattan Charles Nicolai, del que estaba separada. La policía había sido convocada a la vivienda de la pareja varias veces los últimos meses.



La pareja estaba enfrascada "en una batalla muy amarga por la custodia del niño", dijo Raoul Felder, abogado especializado en divorcios que representó a la mujer por un tiempo. La disputa era tan áspera que se entregaban al niño en una estación policial, algo sumamente inusual, dijo Felder.



Felder añadió que fue amigo de Adams desde hace 20 años pero hace varios meses dejó de representarla en el caso de divorcio. Recientemente la mujer deseaba ir a Europa para encontrarse con un novio que tenía allá y eso había causado riñas entre la pareja, dijo Felder.



Aun así, "ella nunca sufría de depresión, que yo sepa. Tenía algunos problemas pero no depresión", dijo Felder.



El abogado del marido no respondió de inmediato a llamadas pidiéndole su reacción. La recepcionista de su oficina dijo que Nicolai no estaba ahí y en todo caso se negaría a declarar.



Adams fue "Miss Noviembre" para Playboy en 1992. Apareció nuevamente en la revista en 2003, y trabajaba con la agencia de modelos Elite. El New York Post le hizo un perfil en 2013, en el que decía que había escrito más de 25 libros de autoayuda, tenía una marca online de productos de belleza llamada Goddessy Organics, y llevaba las finanzas en la oficina de su esposo.