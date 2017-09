Mujeres triunfan en los Emmy, frente y detrás de las cámaras

La estatuilla de los Emmy representa a una mujer con alas, y la ceremonia de este año celebró una temporada televisiva en la que las mujeres pudieron desplegarlas y volar más alto que nunca.

Los papeles fuertes sobre mujeres fuertes abundaron, y fueron reconocidos. Las ganadoras de los premios a le mejor serie de drama y mejor serie limitada _ "The Handmaid's Tale" y "Big Little Lies", respectivamente _ se enfocaron en asuntos de mujeres, no desde el punto de vista masculino estándar, como una manera vívida de explorar la condición humana. "Veep", protagonizada por Julia Louis-Dreyfus como una expresidenta estadounidense, se impuso como mejor serie de comedia.



Las mujeres también se hicieron notar detrás de las cámaras. Lena Waithe ganó el Emmy al mejor guion de comedia por "Master of None". Fue la primera en ganar esta categoría.



Para muchas de las ganadoras y muchos fans que las vitorearon, los Emmy sirvieron como una prueba vigorizante en un momento en que las encuestas continúan exponiendo una representación injusta de mujeres en Hollywood.



"Esperemos que este sea el comienzo de algo aún mejor en nuestro país y en el mundo", dijo Louis-Dreyfus al saborear su récord de seis victorias por su papel de Selina Meyer en "Veep". "Pienso que el mundo sería un lugar mejor si hubieran más mujeres a cargo".



"Hemos hecho avances increíbles, obviamente", dijo Elisabeth Moss, quien ganó el premio a la mejor actriz en una serie de drama por su papel en "The Handmaid's Tale" como una de las pocas mujeres fértiles que quedan en un mundo gobernado por un régimen totalitario que trata a las mujeres como cosas.



Sin embargo, agregó, "todavía queda mucho trabajo por hacer. Todavía hay reuniones en las que una se pregunta si le dijeron que no porque es una serie de o sobre mujeres".



La solución, dijo Moss, es tener "no solo mujeres frente a las cámaras sino mujeres detrás de las cámaras".



"Feud: Bette and Joan", protagonizada por Susan Sarandon y Jessica Lange como dos reinas de la pantalla cinematográfica enfrentadas, era una nominada prometedora a mejor serie limitada.



Pero "Feud" fue superada por otro drama centrado en mujeres, "Big Little Lies", que sigue a un grupo de madres con secretos que amenazan con derribarlas. La serie recibió ocho premios Emmy, incluyendo a mejor actriz, para Nicole Kidman; mejor actriz de reparto, para Laura Dern, y mejor actor de reparto para Alexander Skarsgard, quien, al aceptar el trofeo, le agradeció a sus colegas por permitirse ser "una de las chicas".



De hecho, dos de las productoras ejecutivas de la serie fueron Kidman y la coprotagonista Reese Witherspoon.



Entre bambalinas, Witherspoon expresó su satisfacción por haber creado "cuatro papeles para mujeres, todas nominadas".



Los personajes que esas mujeres interpretaron "eran complicados, muy complicados", apuntó. "Eran buenos y malos".



"Lo más maravilloso", dijo Kidman, "es que tuvimos tanta gente, hombres y mujeres de distintas edades, que vieron el programa que superó nuestras expectativas. Aunque era sobre mujeres, fue para todo el mundo".



Al recibir su Emmy como una de las productoras de la serie, Kidman le imploró a la industria que cree "más papeles maravillosos para mujeres, por favor".



Pero Witherspoon señaló que "es maravilloso ser el arquitecto de tu propio destino, y crear material para ti y tantos papeles para mujeres; papeles dignos de premios. íResulta que sabemos hacerlo nosotras mismas!".