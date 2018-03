Múnor, música que sale ‘Del alma’

Múnor esperó hasta los 48 años para dejar ver el artista que se escondía en su interior. Aunque toda su vida ha sido muy cercano a la música y al piano, fue hasta hace poco que “despolvó” sus composiciones para grabarlas y llevarlas a un público que no solo se limitara a su familia.

Es administrador de empresas con MBI en negocios internacionales y pese a que no se dedicó a la música, siempre encontró espacios para expresar sus sentimientos y pensamientos a través de ella.

“Cuando estaba en el colegio consideré estudiar música, pero venía de una familia un poco conservadora y esa carrera no estaba en la lista de posibilidades”, cuenta.

Múnor (su nombre artístico) viene de Munir (su nombre de pila), y es la manera en la que siempre lo han llamado sus amigos de infancia y como quiere ser identificado ahora que se decidió a llevar su talento a un nivel más alto. “Siempre he sido bastante tímido y solo por el hecho de componer nunca consideré hacer un proyecto musical, pensé que no era suficiente, pero en vista de que era algo persistente, que siempre estaba ahí, y teniendo en cuenta que nunca es tarde para uno expresar lo que siente y piensa, decidí hacerlo ahora, antes de que pasara más tiempo”.

Dice que la pasión por la música la heredó de su madre, quien desde pequeño lo llevó a clases de música. “A ella le gusta mucho la música y siempre era una obligación, después de ir al colegio, ir al instituto musical. Toco el piano, estuve también en clases de guitarra y de batería”.

Múnor está promocionando ‘Del alma’, una canción instrumental, muy sentida, que compuso para piano en 1986, cuando tenía 16 años, y en la que encontró ese “desahogo para expresar sus sentimientos”. Ahora fue grabada, además, con las notas del bajo, la guitarra acústica, la eléctrica, el violín y la batería. Este sería el primer sencillo de su nuevo proyecto, que incluye seis canciones en diferentes géneros (dos de ellas instrumentales y cuatro cantadas por él) y un cortometraje que narra la historia de un niño que crece en medio de dificultades, pero logra el éxito gracias a sus decisiones inteligentes.

‘Del alma’ se puede encontrar en las diferentes plataformas musicales, como YouTube o Spotify, donde próximamente se lanzarán las demás canciones: ‘Secreto’, ‘Hace tiempo’, ‘Grande’, ‘Sensación’ y ‘Latidos’.

“Siempre me preguntan si me voy a dedicar a esto… si me nacen estas melodías lo seguiré haciendo. Hace tres años me pregunté qué estaba haciendo con mis composiciones y para qué lo estaba haciendo. No tenía sentido dejar todo eso guardado. Creo que mis pensamientos o las ideas que quiero transmitir son productivas y son un aporte bueno para la sociedad, entonces, ¿por qué no compartirlo?”.