Murió la actriz que interpretó a 'la prima Donna' de Dejémonos de Vainas

Genoveva Nieto, quien interpretó a Donna Vargas o la “prima Donna” en la popular serie colombiana Dejémonos de Vainas, falleció este fin de semana.

La serie de Coestrellas que gozó de prestigio en la audiencia a finales de los 80 y en los 90, fue escrita por Daniel Samper Pizano y dirigida durante sus primeros años por Bernardo Romero Pereiro. Tuvo 741 episodios y el último se emitió por el Canal A el 16 de agosto de 1998.

El personaje de Genoveva en la serie era el de una joven sabelotodo, inteligente y antipática. ”Ser mala y ser harta es delicioso. Los mejores papeles son esos”, le dijo la actriz al periodista Lucas Velásquez Peláez en una entrevista en 2009.

Lo más difícil para Genoveva en esa época, según contó en la entrevista, fue actuar sin haber tenido una formación profesional como actriz, aunque desde los nueve años lo había hecho en el teatro del colegio Helvetia.

No obstante, como contó la actriz, “yo sí le di mucho de mí al personaje, y el personaje me dio muchas cosas de él. Por ejemplo cuando estoy en una reunión de trabajo hoy en día, hay momentos en que soy la ‘prima Donna’, Cuando estoy explicando algo, tengo como esa erudición que tenía ella para decir las cosas”.

La “prima Donna” no pasaba desapercibida en la calle. En la entrevista a Velásquez contó que le “caía mal” a muchas personas que la miraban en la calle como si la conocieran, pero que no recordaban que se trataba de ella, de la actriz que había estado en la serie, entonces la miraban como: “uy, qué pesadilla, llegó esta vieja... Es hartísima, pero no sé de dónde”.

Cuando aún se emitía Dejémonos de Vainas y hacía su papel de la “prima Donna” Genoveva Nieto actuó en algunos capítulos de un seriado del medio día hasta que su mamá se dio cuenta y le pidió que se concentrara en terminar el colegio. Después de graduarse viajó a Francia donde estudió cine y televisión con el fin de trabajar detrás de cámaras.

A su regreso trabajó en producción y presentó un programa en el Canal Capital, además participó en los últimos episodios de Dejémonos de Vainas. Cuando la serie finalizó en el 98, Genoveva se dedicó a la dirección corporativa y a las relaciones públicas en diferentes compañías del país.

Su lucha contra el cáncer fue en silencio hasta este fin de semana. Adiós a la “Prima Donna”.