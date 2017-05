"Nadie le dijo que no se despidiera": RCN sobre salida de Cristina Hurtado

“No me dieron la oportunidad de despedirme en el noticiero”, fueron las palabras de Cristina Hurtado, quien a través de un mensaje en su cuenta de Instagram aseguró que tras conocerse la noticia de que no seguiría en RCN, el canal no la dejó dar el último adiós a sus seguidores y televidentes colombianos. (Leer aquí: "No me dieron la oportunidad de despedirme en el noticiero", Cristina Hurtado)

Ahora fuentes cercanas al canal nacional desmintieron la afirmación de la presentadora y confirmaron que RCN sí permitió que Cristina se despidiera pero ella no lo hizo.

Al parecer, Hurtado quería una despedida con “bombos y platillos”, es decir con un video que exaltara los 11 años que trabajó para el canal y destacara su trayectoria laboral, tal y como lo hicieron con Andrea Serna. Esta idea no gustó mucho a la organización de RCN, debido a que la carrera de Cristina solo se limitó a su participación en el reality Protagonista de Novela.

Según Pulzo, Hurtado quedó muy mal parada, luego de que la misma fuente cercana asegurara que “hasta las personas del máster esperaron que la presentadora se despidiera pero esta en ningún momento dijo querer despedirse en vivo”.

Agregó que a pesar de que Cristina era una de las conductoras más consentidas por la organización de RCN, desde hace un año había anunciado su renuncia y la idea de querer cambiar de labor. Sin embargo, Cristina dijo que nunca le dieron la oportunidad de hacer otros proyectos por lo que prefería irse del canal.

Por otro lado, los organizadores del canal expresaron que la salida de la ex protagonista de Novela los dejó con un sin sabor, pues califican de ‘mala actitud y mentira la publicación’ que hizo hace algunas horas en sus redes sociales.

Aunque aún no se conocen detalles de la verdadera razón de la sorpresiva salida de Cristina de RCN, se rumora que esta tendría una nueva oportunidad laboral, ya que durante su estadía en el noticiero, viajó muchas veces y en ocasiones expresaba su inconformidad al estar presentando durante años la misma franja ‘prime time’.

“El canal nunca entendió lo que quería Cristina pero siempre fue tan generoso con ella, que la dejaron hacer proyectos con Discovery y de otras cosas”, puntualizó la fuente.

Este es el mensaje completo que publicó la presentadora:

"No me dieron la oportunidad de despedirme en el noticiero, es una lástima, pero aquí estoy para decirles ¡gracias, gracias de corazón por permitirme entrar en sus hogares durante estos años y ser testigos de mi carrera y mi vida! Gracias por tantos mensajes cargados de cariño, respeto y buenos deseos… ¡Gracias gente hermosa, ustedes también me motivan para ser mi mejor versión cada día!”.

Finalmente también aprovechó para enviarle un mensaje a todo el equipo de producción del canal.

“GRACIAS a todos los camarógrafos y al equipo técnico por sus consejos, risas y partidos de fútbol, a todos los periodistas por su compromiso y buena energía, al equipo de producción por guiarme en cada etapa de mi profesión, a doña Mery por sus deliciosas ensaladas, a las recepcionistas por su permanente sonrisa y atentos saludos, a las maquilladoras por su esmero y dedicación, a mis compañeros de set por tantos momentos compartidos y a los directivos por permitirme desempeñar este hermoso y apasionante oficio del periodismo y la comunicación social”.