Naomy Ocoro, la mano derecha de Manolo

Naomy Ocoro Sinisterra es una de las pocas reinas que ha marcado la historia del Reinado de la Independencia y en este año lo ratifica ante los cartageneros.

Lejos de seguir los patrones de la sociedad según los cuales “las reinas no tienen nada en la cabeza”, y que “solo sirven para modelar”, ella aspiró a mucho más que eso, por eso recibió este con un nuevo rol en su vida, alejada del glamour y las pasarelas, la exreina de la Independencia fue escogida para un importante cargo en la Alcaldía Distrital. Hablamos en exclusiva con la beldad sobre este nuevo reto en su vida.

Asistente de Manolo Duque

Hace una semana aproximadamente Naomy Ocoro asumió el cargo de Asistente del alcalde Manuel Vicente Duque. La hermosa joven, de 19 años, se mostró muy agradecida con la oportunidad que el mandatario le ha dado, considera que “es una excelente oportunidad personal y profesional”. Naomy cursa tercer semestre de Turismo e idiomas.

Una de las cosas que más la tiene feliz de este nuevo empleo es la oportunidad de seguir en contacto con los cartageneros.

“Es muy lindo que la gente aún se acuerde de mí y me saluden con gran cariño”, expresa.

La también modelo y pupila de Víctor Buelvas, considera que ser parte del gabinete de la Alcaldía es importante para las candidatas y ganadoras del Reinado de la Independencia se abran a nuevos horizontes. “Sería bueno que entre los premios que entregan a la ganadora consideren que las reinas desempeñemos un papel importante en cualquiera de las dependencias del gobierno”, añade.

No se cansa de agradecer

La cartagenera no se cansa de agradecerle al alcalde por darle un voto de confianza e incluirla en su equipo de trabajo. “Este es un puesto que no todas tienen y sobre todo es una gran oportunidad para demostrar que una reina no solo es una cara bonita, que podemos dar mucho más. Espero aprender al máximo de esta experiencia”, sostiene Naomy.

Reina de reinas

La bella cartagenera fue candidata en 2015 del barrio 20 de Julio al Reinado de la Independencia, quien obtuvo la corona el 15 de noviembre.

Durante su año como reina de los cartageneros, se le vio muy dispuesta en todos los eventos sociales, incluso, aquellos que surgían de último momento.

Se ganó el corazón de su gente, en el grupo de Facebook “Reinado popular o de la independencia” la han catalogado como la mejor reina de la independencia porque además de tener uno de los rostros más bellos del certamen, se mostró muy atenta y colaboradora con las aspirantes a la corona en 2016.

Le deseamos éxitos a la beldad en su nueva labor.