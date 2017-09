Narcos 3: Una dosis de seriedad

Por Rodrigo Martínez Moreno

Twitter: @jeavybreathing

La muerte del Escobar de Wagner Moura y la salida del agente Murphy (Boyd Holbrook) le han dado un nuevo aire a una serie cuyo mayor mérito había sido difundir masivamente una caricatura de nuestro país en el transcurso de dos temporadas. Atrás quedó aquello a lo que Sergio Fajardo se refirió como: “una ‘verdad’ enlatada para audiencias desprevenidas” en su columna Medellín vs. ‘Narcos’ publicada en el New York Times hace casi un año.

Esta nueva entrega exclusiva de Netflix se aleja de sus antecesoras y a ratos da la sensación de tratarse de una serie completamente distinta. En esta ocasión el hilo de la historia lo lleva el agente Javier Peña, aquel policía de la DEA que acompañó a Steve Murphy en la guerra contra Pablo Escobar y que ahora se enfrenta al Cartel de Cali. Peña es interpretado por el actor chileno Pedro Pascal, mejor recordado como el místico Oberyn Martell en Game of Thrones.

Durante sus primeras dos temporadas, Narcos presentó un drama costumbrista enarbolado en torno a la vida de Pablo Escobar y que de manera disparatada quiso etiquetar al Cartel de Medellín como epítome del folclore antioqueño, un producto exótico que se convirtió en éxito mundial instantáneo a costa de una imagen tergiversada de Colombia. La tercera temporada toma distancia del desteñido realismo mágico que caracterizó a la serie y nos propone un drama criminal serio con matices de techno-thriller; la nueva Narcos tiene más influencias de Tom Clancy y John Grisham que de Fernando Vallejo y Gustavo Bolívar.

El punto más alto de la serie se encuentra en la subtrama de Jorge Salcedo quien es interpretado por el actor sueco Matias Varela. En la vida real Salcedo fue un ingeniero mecánico experto en espionaje que se desempeñó como jefe de seguridad del Cartel de Cali y optó por aliarse a la DEA como informante. Se trata del personaje que tiene la evolución más interesante durante los diez episodios que conforman la tercera temporada, fácilmente Salcedo pudo haber tenido su propia serie.

El Proceso 8000 y los tentáculos de la corrupción durante el gobierno de Samper son un tema crucial en esta nueva temporada de Narcos; en un país donde muchos jóvenes le huyen a los libros de historia es bueno que Netflix les enseñe que los predecesores de Pastrana, Uribe y Santos también son responsables de la incertidumbre y la desconfianza que nubla el juicio de millones.

Recomendado de la semana: Baby Driver.

Del mismísimo director de Shaun of The Dead (2004) y Scott Pilgrim vs. The World (2010) llega la nueva película de Edgar Wright. Protagonizada por el joven Ansel Elgort como Baby, interpreta a un melómano chófer de la mafia quien es acompañado en el casting por viejos conocidos como Jamie Foxx, John Hamm, Kevin Spacey y Jon Bernthal.