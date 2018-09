Natalia Narváez: todo sobre la reina de Bolívar que irá al CNB de Medellín

Todo empezó con una simple llamada. Era una tarde algo soleada y Natalia estaba sentada en los patios de la ‘U’ donde estudia comunicación social. Estaba ahí junto a sus amigas cuando de pronto sonó su celular: al otro lado de la línea estaba Yeimy Paola Vargas, que más tarde cambiaría el ritmo de su vida. Yeimy le propuso a Narváez ser la representante de Bolívar en ‘Rumbo a Miss Universo’, el certamen ‘flash’ que se realizará en Medellín y escogerá a la próxima representante de Colombia para Miss Universo.

Natalia quería aceptar, aunque dudaba. Fue solo hasta llegar a su casa y contarle a su familia que lo decidió: la respuesta era sí. Después de todo, ¿por qué no, este podía ser el momento para cumplir su sueño de niña: ser reina?

“Al principio tuve mucho miedo, no me lo esperaba, toda mi vida he soñado con ser reina, pero en estos momentos yo estaba dedicada en mis estudios y a modelar en mi tiempo libre. Ser Señorita Bolívar era una responsabilidad grandísima, pero también era una muy buena oportunidad para mí y mi vida, por eso finalmente acepté”, me dice.

Cuando le preguntamos por sus virtudes y sus gustos, la cartagenera nos cuenta: “Soy una persona muy creativa, me gusta el baile y el canto, pienso que esa parte ha hecho que se desarrolle mi parte extrovertida. Me encanta la interacción social, tengo mucha facilidad para relacionarme con las demás personas, me gusta conocer otras visiones del mundo, lo disfruto bastante. ¿Y defectos?, a veces, puedo llegar a ser un poco insegura de mí misma y despistada”, asegura la reina, mientras ríe.

Natalia estuvo en Bogotá para varias sesiones de fotos y videos que se proyectarán el 30 de septiembre, durante la gala. “Debo viajar a Medellín el 22, ha varios eventos antes del concurso”, nos revela.

¿Y cómo ves el nivel de la competencia?

-Dentro del concurso me veo en las mismas condiciones de las demás participantes, todas estamos en la misma capacidad de absorber lo mejor de esta experiencia y enriquecenos de todo lo que podamos.

¿Los comentarios a través de las redes sociales influyen en tu formación y en tus decisiones?

-Pues yo pienso que ahora mismo a muchos perfiles para hablar sobre las reinas, los ‘missólogos’, así se hacen llamar. Me parecen muy chéveres estas páginas porque a través de ellas muchas personas alientan a las reinas y las apoyan, pero hay otras que no, las destruyen un poco y convierten a las reinas en una cosa, las cosifican demasiado, vuelven a las reinas en un cosa. Si hay algo que puede ayudar mucho es el amor de Dios, yo soy muy creyente y pienso que él es el único que puede juzgar, y si yo le agrado a el, estoy haciendo las cosas bien, por ende trato de omitir ciertos comentarios, trato de no leerlos, hay comentarios destructivos que pueden llegar afectar si no te sientes fuerte emocionalmente.

Se acerca el día

‘Rumbo a Miss Universo’ es un programa que se transmitirá en vivo por el Canal RCN, el próximo 30 de septiembre. Allí estarán las representantes de los departamentos y ciudades que han participado históricamente en el Concurso Nacional de Belleza, y que aspiran a suceder a la Señorita Colombia 2016-2017, Laura González Ospina.

El apoyo de su madre

En medio de todo este recorrido de Natalia por la corona y el mundo de las pasarelas, está su madre, Duris Angulo, una mujer que siempre soñó y trabajó de la mano con ella para hoy, ver casi que materializado su sueño: ser Señorita Bolívar . “Naty es mi muñeca, tuve tres hijos dos varones y ella, mi princesa, siempre soñé con que ella fuera la reina y representara a todo un pueblo, una cultura. Hoy verla hecha toda una reina, me llena de mucho orgullo, y me motiva a ser mejor como persona”.

Más de ella

Natalia nació el 28 de noviembre de 1996. Cursa cuarto semestre de comunicación social y periodismo en la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Cartagena. Sus medidas son 84, 62, 92 y tiene 1,66 centímetros de estatura.

