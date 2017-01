Nataly Colón, excandidata de la Independencia, confirma que está embarazada

Feliz, embarazada y llena de proyectos empieza este año la exrepresentante del barrio El Cooperativo en el Reinado de la Independencia 2016. Nataly Colón Fuentes, quien estuvo dentro de las 10 semifinalistas y fue una de las ganadoras del concurso de talentos, confirmó a Q’hubo que tiene 3 meses de embarazo y que está esperando a una niña.

“Después de un reinado, un embarazo es lo que nadie espera que pase, pero pasó. Dos semanas después de terminado el reinado, me hice la prueba y resultó positiva”, nos contó.

Con sentimientos encontrados

Cuando se dio cuenta del embarazo, dice Nataly, vivió momentos confusos, pues después del concurso tenía muchos proyectos con su comunidad, “sentí temor, no por cómo me afectaría lo que dijera la gente sino por mi mamá, pero como ella misma me ha enseñado a ser una mujer valiente y luchadora, lo asumí y en esto estamos”.

El apoyo de su pareja ha sido trascendental para esta nueva etapa que apenas empieza, “si no es por él, no sé cómo estaría en este momento. Erwin (su pareja) ha estado muy alegre y eso me contagia todo el tiempo”.

Siguen los proyectos

Por lo pronto, ya saben el sexo del bebé, será una niña, aunque aún su pareja y ella no se han puesto de acuerdo sobre el nombre, “eso es una guerra tremenda, porque yo quiero ponerle Elena, pero a él le gustan los nombres raros. Eso sí, apenas tengamos el nombre les contaremos”, bromeó.

En estas primeras semanas su vida no se ha visto tan afectada. “Lo único que he dejado de hacer son las presentaciones con Calenda (grupo de danza al que pertenece), porque hay saltos y giros que me podrían afectar. Por lo demás sigo asistiendo a los ensayos y las presentaciones con la orquesta, porque son más manejables los pasos”, dice Nataly, quien en las próximas semanas iniciará también su séptimo semestre de Comunicación Social y Periodismo.

Una bendición

Aunque la noticia del embarazo primero se conoció como un rumor, Nataly nunca tuvo la intención de ocultarlo. En los primeros foros donde se supo, ella solo ‘corrigió’ imprecisiones, pues primero se creía que eran 4 meses y medio los que tenía de gestación: “en cuanto al tiempo, claro que es chisme, del resto estoy felizmente embarazada”, comentó en una publicación mientras que en la otra aclaró que son 3 los meses que tiene de gestación.