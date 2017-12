Nataly Gómez es Cartagena en Miss Maja Colombia

Aunque su sueño fue ganar la corona del Reinado de la Independencia, la representante de Las Gaviotas solo alcanzó a entrar en el grupo de 10 finalistas. Sin embargo, esta no fue razón suficiente para que la bella Nataly Gómez desistiera de alcanzar el primer lugar en un reinado de belleza, por eso, un poco más de un mes después de participar en el certamen local, la joven se encuentra compitiendo en Corozal, Sucre, en Miss Maja Colombia. Q’hubo habló con Nataly, quien nos reveló detalles de su participación en el famoso concurso.

En el mejor momento

Cuando llega a su vida la posibilidad de participar en Miss Maja Colombia, Nataly Gómez no pudo resistirse a decir que no, sobre todo porque el gran trabajo que hizo en el Reinado de la Independencia le aportó mucho a este nuevo proceso. “Haber participado recientemente en el Reinado de la Independencia me dio las bases para representar a Cartagena en un certamen nacional. Sin embargo, tampoco dejé de recibir lecciones de pasarela y dominio del escenario en la academia de Elida Castro”, afirma Nataly.

Orgullosa de ser Cartagena

Nataly asume con gran orgullo ser la representante de Cartagena en Miss Maja Colombia, certamen que se realiza en Corozal y que culmina mañana con la velada de elección y coronación. “Voy con la expectativa de dejar el nombre de Cartagena en alto, voy por la segunda corona de Maja Colombia para mi ciudad, de aprender de nuevas culturas, de conocer gente y más a las compañeras que tendré, y lo más importante es la experiencia que me dejará sin duda alguna este concurso, para crecer en lo personal y lo profesional”, finaliza la joven de 18 años.