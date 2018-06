Nelson Javier quiere sonar en Cartagena

Por Edwin Martínez López

Nelson Javier Adorno tiene 20 años, es el mayor de 3 hermanos y, a su corta edad, ya tiene trayectoria en el mundo musical. Recientemente visitó Cartagena, para conocer de cerca cada rincón de la ciudad, pues dice que se parece mucho a su lugar de residencia en su natal Puerto Rico. Pero también llegó a la Heroica para dar a conocer su talento. “Quiero que el pueblo cartagenero me conozca, que sepa lo que yo hago”, contó el artista de música trap.

Cartagena de Indias fue el lugar escogido por el cantante para grabar parte de su próximo video musical, de la canción ‘Lo que quieras tú’.

Afirma que se trata de un tema que puede dedicarse a cualquier mujer que desee ser complacida por un hombre y que tiene un doble sentido. El artista señaló que para componer la letra de esta canción se inspiró en una exnovia, a la que siempre trataba de complacer en todo.

¿Qué lo motivó a viajar a Colombia ?

- Bueno, como te decía, siempre quise tener mi propio concepto de Colombia y no quedarme solo con lo que se ve afuera. Estoy de gira por gran parte del país.

¿Cómo comenzaste en la música?

- Yo trabajaba haciendo pistas para otros artistas, y todo se inició cuando empecé a grabarme y de ahí resultó algo bueno. Luego de eso dije: quiero conocer a Colombia y hacer mi próximo video musical allá.

¿Qué aspira a hacer aquí, en Cartagena ?

- Puerto Rico se parece mucho a Cartagena, por eso decidí grabar gran parte de mi video aquí, en esta bella ciudad, además que la gente es muy acogedora y humilde, me conecté mucho con mi país la verdad.

Cuéntenos un poco de su trayectoria...

- Me he presentado en varias ciudades y he participado en las pistas de canciones con varios artistas entre esos Zion, y Lennox, Nicky Jam, Bad Bunny y Ozuna.

-¿Qué otra ciudad de Colombia estaría dentro de su video musical?

- Tengo pensado Bogotá y Medellín, son muy bonitas y tienen cosas que mostrarle al mundo, la verdad Colombia es tan diferente a como me la pintaron.

¿Quién lo ha acompañado durante su carrera ?

Pues mi madre y estos grandes artistas también han hecho posible que hoy esté aquí, impulsando este género musical. También le agradezco a Digital Village Social Media, que me ha estado apoyando en este proceso.