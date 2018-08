Nelson Velásquez lanzará línea de productos para el cabello

El nuevo look de Nelson Velásquez sigue dando de qué hablar en redes sociales. El pasado 13 de agosto, el artista fue blanco de críticas tras salir a tarima con un peinado que revolucionó la web debido al extraño aspecto que tenía. Sin embargo, este hizo caso omiso a los malos comentarios y por el contrario, estaría pensando en otros proyectos. (Lea aquí: Nelson Velásquez generó críticas y memes con su nuevo look)

A través del programa La Red, el cantante vallenato reveló detalles de su look y contó que es lo que se echaba en el cabello para que se vea así.

“Es gel, keratina y un menjurje que yo me inventé”, dijo Velásquez.

Agregó que le sacará provechó a la polémica por lo que piensa sacar una línea de productos para el cabello, que ya estaría en proceso de producción.

Pero eso no es todo, el cantante bromeó con los presentadores respecto al posible nombre del producto capilar.

“Le tengo el nombre al producto, se llama el viagra capilar”, dijo Mary Méndez, quien luego se chocó las manos con Nelsón que estuvo de acuerdo con este.

Sin duda, el artista ha demostrado que las críticas no le afectan, pues sigue luciendo su cabello con orgullo y riéndose de los memes y burlas que se han difundido en redes alrededor del tema. (Lea aquí: Nelson Velásquez respondió a críticas sobre su nuevo pelo)

“Yo no voy a una tarima a modelar, si fuera así yo estaría pendiente de cómo me veo, yo voy es a cantar… lo uso porque me gusta a mí”, puntualizó.

Cabe recordar que la primera vez que Nelson mostró su look fue en el cierre de la Feria de las flores en Medellín. Desde ese momento ha sido comparado con personajes como Robbie Rotten, de Lazy Town, una esponja, ken, Homero Simpson con peluca.