Nelson Velásquez respondió a críticas sobre su nuevo pelo

Nelson Velásquez, el cantante y exintegrante de Los Inquietos del Vallenato, habló en entrevista para La FM sobre las burlas a su particular look.

Luego de que pintara a una de sus fans con su barba, algunos internautas llamaron la atención sobre la forma particular en la que lucía su cabello. Fue incluso objeto de cientos de memes. Lea aquí: Nelson Velásquez generó críticas y memes con su nuevo look

“Me pinto la barba, tengo un tinte especial, no es cosa del otro mundo”, dijo al referirse al video que aparece en redes y en el que una fanática se le acercó y se manchó con el sudor de su barba.

JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA, NELSON VELASQUEZ SE EMBETUNO LA BARBA Y LE MANCHO EL CACHETE A LA SEÑORITA pic.twitter.com/nVNrkXt7k1 — Yeimis Echeverry (@YeimisAriel) 13 de agosto de 2018

El cantante aseguró que le hizo mucha gracia la comparación que le hicieron con Robbie Rotten, el villano de la serie infantil Lazy Town. “Al principio me reía”, pero al pasar el tiempo las burlas se tornaron agresivas, dijo el artista. Inclusive agregó: “me pareció una falta de respeto y bastante extraño. Empezaron a decir cosas. Las comparaciones son graciosas, pero el ambiente hostil”.

Ante la pregunta de los presentadores del programa radial sobre el método que le ayudó a incrementar su cabello en comparación con el que tenía hace unos años, él respondió: “No les puedo decir, es un secreto guajiro”.

“Me pongo gel en el pelo, no lo oculto... durante años he sufrido de lo que llaman alopecia (pérdida del cabello). Por eso he estado en tratamientos con mascarillas y keratina”, dijo.

Sin embargo, en la entrevista para radio también contó que su cabello y barba le abrieron las puertas a nuevos conciertos. Incluso, dijo, ya le hicieron una propuesta de sacar una marca de gel para el cabello.