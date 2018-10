Neymar y Bruna Marquezine vuelven a poner fin a su noviazgo

La actriz brasileña Bruna Marquezine anunció este jueves el fin de su relación con el futbolista Neymar y aclaró a la revista Vogue Brasil que la decisión partió de la estrella del París Saint-Germain (PSG).

Marquezine, famosa en Brasil por su participación en diversas novelas, precisó que la ruptura no se produjo por motivos políticos, como se había especulado en las redes sociales.



"Solo quiero esclarecer ese punto porque estamos viviendo un momento muy crítico y peligroso, un momento de mucho odio y, no, el fin no tiene nada que ver con eso", subrayó la también modelo a la revista, en referencia al proceso electoral de Brasil.



La brasileña expresó su "respeto" y "cariño" por Neymar, con quien retomó su relación sentimental a finales del año pasado después de una ruptura a mediados de 2017.



Las redes sociales se llenaron de especulaciones sobre la ruptura durante la última semana, después de que Marquezine apareciera en algunas fotos en la exclusiva isla de Fernando de Noronha sin un alianza que había recibido de Neymar.



El jugador del PSG y Marquezine comenzaron por primera vez su noviazgo en 2013, cuando Neymar todavía jugaba en el Santos, pero en los últimos años han puesto fin a la relación en diversas ocasiones.

