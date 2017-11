¿Los flechó cupido? Neymar y Demi Lovato estarían saliendo

Los rumores de que entre Neymar y Demi Lovato existe una relación amorosa no paran, y más ahora que fueron vistos en Londrés disfrutando de una cena íntima.

El encuentro de estas dos estrellas se dio después de la presentación de Demi en los MTV Europe Music Awards, mientras que Neymar coincidió con ella tras participar en un partido amistoso de Brasil contra Inglaterra.

En la cena también hizo presencia la presentadora de televisión Layla Anna-Lee, quien acompañó felizmente a sus amigos.

La prensa del país europeo captó imágenes de esta pareja caminando por las calles.

[UHQs] 38 (+20) November 15, 2017 - Demi Lovato and Neymar Jr at Les Ambassadeurs Club in London, UK: https://t.co/mm9VVmbJ1g pic.twitter.com/9mGjibNeCe

— Demi Lovato News (@justcatchmedemi) 15 de noviembre de 2017