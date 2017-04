Nicky Jam gana Premio Billboard, se lo dedica a Venezuela

Nicky Jam, CNCO y la Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga obtuvieron el jueves Premios Billboard de la Música Latina en una ceremonia donde los inmigrantes y Venezuela también fueron mencionados.

"Estos dos premios se los dedico a Venezuela para que las cosas vayan arriba", expresó Jam al recibir los premios a la canción "Latin Rhythm" del año y canción del año, streaming por "Hasta el amanecer". Se los agradeció a Dios, porque "sin Dios no hay nada".

La Banda MS triunfó en los rubros canción regional mexicana del año, por "Solo con verte", además de "Regional Mexican Songs" artista del año, dúo o grupo y "Hot Latin Song" artista del año, dúo o grupo.

CNCO, en tanto, ganó los premios "Latin Pop Albums" artista del año, dúo o grupo; artista del año, debut, y "Latin Pop Songs", artista del año, dúo o grupo.

Jennifer López se alzó con el galardón artista del año, redes sociales.

Los ganadores de los Premios Billboard de la Música Latina se develaban el jueves por la noche en una gala en la que estrellas como Jennifer López, Luis Fonsi, Daddy Yankee y Ricardo Arjona tomarían el escenario para presentar sus canciones más recientes.

"Lo que más me gusta de 'social media' es que es fácil conectar y comunícame con ustedes mis fans, comunicarme con ustedes, eso realmente me emociona, me hace sentir mucho más cerca de ustedes", expresó la superestrella neoyorquina de origen puertorriqueño en una mezcla de español e inglés, al aceptar el premio de manos de los actores mexicanos Eugenio Derbez y Angelica Celaya.

"Recuerden usar nuestras voces en las redes sociales para hacer bien, sobre todo en este momento para los latinos", añadió.

Daddy Yankee abrió el show al son del "Hula Hoop" acompañado por The Blue Man Group mientras varias bailarinas contorneaban sus cuerpos al ritmo de la música y luego se le unió Ozuna para interpretar con él "Rompe corazones". Reik le siguió con su balada romántica "Ya me enteré". J Balvin y Bad Bunny interpretaron un popurrí que incluyó "Sigo extrañándote" y "Si tu novio te deja sola".

Desde el principio la temática de los inmigrantes estuvo presente en la gala.

"Para que sepan, migrantes, inmigrantes, transmigrantes, esta noche todos somos iguales, todos unidos por la música", expresó la actriz mexicana Kate del Castillo, una de las conductoras, al abrir la ceremonia.

Entre otros actos esperados, López estrenará un nuevo tema del álbum que lanzará en los próximos meses, su primero en español en 10 años. Fonsi cantará con Daddy Yankee su éxito "Despacito" y Arjona un popurrí que incluirá canciones de su nuevo disco, "Circo soledad".

Nicky Jam y Shakira se perfilan como los artistas con más posibilidades de ganar: ambos lideran la lista de finalistas con nueve menciones cada uno, seguidos de cerca por Enrique Iglesias, Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho y la Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga, que compiten por ocho premios cada uno.

Con siete menciones aparecen el colombiano J Balvin, su compatriota Maluma y el fallecido cantante y compositor mexicano Juan Gabriel. Carlos Vives y Wisin compiten por seis premios, y Daddy Yankee y Julión Alvarez y su Norteño Banda por cinco.

Aunque los ganadores se conocen durante la ceremonia, tres luminarias ya tienen premios asegurados: López será honrada con el Premio de la Estrella de Telemundo, que reconoce sus logros más allá de su carrera musical; Fonsi con el Premio Billboard Espíritu de la Esperanza, por su "sobresaliente esfuerzo humanitario"; y Arjona con el premio a la Trayectoria Artística, un reconocimiento a su "carrera sobresaliente".

La gala en el Watsco Center de la Universidad de Miami, en la vecina ciudad de Coral Gables, es conducida por la Del Castillo y el actor puertorriqueño Carlos Ponce y transmitida en vivo por la cadena Telemundo.

La entrega de premios corona una semana de conferencias y eventos que comenzó el lunes con la Conferencia Billboard de la Música Latina.

Los Premios Billboard honran los álbumes, canciones y artistas más populares de la música latina, según sus ventas, tiempo al aire en la radio, el desempeño de sus videos y la información de las redes sociales que alimentan las listas semanales de Billboard.