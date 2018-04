Nicky Jam reveló la razón por la que su nuevo éxito se llama 'X'

J Balvin y Nicky Jam siguen dando de qué hablar con su reconocido tema ‘X’. (Lea aquí: X (Equis), la nueva y pegajosa canción de Nicky Jam junto a J Balvin)

La canción, que tiene a más de un seguidor bailando en las redes sociales, sigue manteniéndose en las primeras posiciones del ranking mundial y aunque la letra no guarda relación con su nombre, sin duda es el hit del momento.

Pero, ¿por qué los artistas le pusieron ese nombre? En entrevista con Billboard, Nicky Jam, uno de los autores del tema, reveló que el nombre no salió de ningún diálogo creativo, por el contrario no sabían como titularlo, por lo que definitivamente decidieron ponerle: ‘X’.

“Fue la cosa más loca, porque no teníamos ningún título y por eso le pusimos ‘X’”, dijo el intérprete de ‘El Amante’.

Agregó que “Pensamos, ¿qué nombre le ponemos a la canción? no podíamos llamarla ‘ni ni ni ni…’ (como el pegajoso ritmo del coro) y dijimos ‘¿sabes qué? vamos a llamarla ‘X”, porque en español usamos la letra ‘X’ cuando no sabemos qué nombre darle a algo. De ahí el título de la canción, porque simplemente no teníamos ninguno”.

Cabe recordar que famosos como Greeicy Rendón, Majida Issa, Will Smith, entre otros, se le han medido al reto del ‘X Challenge’, el cual tiene a los seguidores intentando seguir la pegajosa coreografía y subir el video a redes para que Nicky lo comparta en su perfil de Instagram. ¿Ya te le mediste al reto?

Esta no es la primera vez que esta pareja hace dúo para cantar, la primera vez fue cuando estrenaron Superhéroe, del álbum Fénix.

Con "X (Equis)", el músico estadounidense de origen dominicano y puertorriqueño, Nicky Jam, comienza una nueva etapa tras el lanzamiento en enero de 2017 de "Fénix", su primer disco en 10 años, con el que consiguió el certificado de platino.

Los artistas llevaban semanas promoviendo en sus redes sociales el tema, que para sus fanáticos representa la culminación de años de bromas, unas más pesadas que otras en Instagram, y declaraciones públicas de una amistad que nació en Medellín, ciudad natal de Balvin y el lugar donde Nicky Jam resucitó su carrera.