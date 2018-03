Nicky Jam se apunta un nuevo éxito en su carrera con "X" (Equis)

Nicky Jam es de los que opinan que ya no hace falta grabar un disco para tener éxito en la música, y con "X" vuelve a confirmar esta teoría.

El nuevo sencillo del astro puertorriqueño con el colombiano J Balvin, lanzado a principios de marzo, encabeza las listas de popularidad de Spotify y Apple Music de Argentina a España y más allá, y su video acumula más de 288 millones de vistas.



"A mí me encanta sacar muchas canciones pa' que la gente se las disfrute", dijo el cantante de reggaetón ganador del Latin Grammy en una entrevista telefónica reciente. "Yo siento que muchas veces en un álbum se pierden las canciones porque ya la gente las escuchó en el disco y a la hora de sacarlas en la radio ya no les da gracia".



Lanzó "Fénix" en el 2017, acotó, porque llevaba muchos años sin sacar un álbum y quería darle un disco al público.



"Si los fans me lo piden, vuelvo y saco otro disco, pero mientras tanto sigo sacando canciones. Yo trabajé prácticamente seis, siete años con puro sencillo y me ha ido de maravilla", dijo. "Apenas el año pasado fue que saqué un álbum".



Jam, quien ha estado ocupado trabajando con Netflix y Telemundo en la serie biográfica sobre su vida "El ganador", se expresó complacido de que tras casi un año sin sacar un nuevo tema "X" haya tenido tan buena acogida.



Es algo que le atribuyó en gran medida a Balvin, quien lo llamó a proponérsela como sencillo y él aceptó, pero con la condición de que la grabaran juntos. El par ya había colaborado en el pasado, en remixes de temas como "Bonita", "Ginza" y "Ay vamos".



"Yo sabía que si J Balvin iba a hacer algo iba a ser un éxito", dijo Jam. "(El de 'X') es un sonido totalmente nuevo para mí, sabiendo que ya las canciones de Nicky Jam se conocen como temas más románticas y todo eso. Yo creo que eso también es lo que dio duro, el cambio de imagen, el cambio de música, el sonido nuevo. Todo es como refrescante, algo 'fresh'".



El video musical, grabado en Miami bajo la dirección del dominicano Jessy Terrero, muestra a Jam y Balvin bailando, solos y acompañados, en coloridos atuendos.



"Los pasitos fueron pasitos que yo ya tenía guardados en la biblioteca de baile mía. Yo dije 'espérate, déjame aprovechar estos pasitos que son los únicos cuatro o cinco que me sé y los voy a meter en este video, va a ser una locura'. Y eso fue lo que hicimos", dijo el cantante boricua con su característico humor, mientras que le acreditó a Balvin por haberlo hecho cambiar su típica vestimenta negra por algo de color.



Al final, "la amistad que tenemos J Balvin y yo fue lo que hizo que este tema fuera un éxito", aseguró.



Sobre "El ganador", cuyo estreno dijo que está previsto para después del Mundial de Fútbol, adelantó que mostrará los altibajos de su vida, incluyendo los años que pasó alejado de la música sumido en las drogas y el alcohol.



"Es la historia de la vida de Nicky Jam y de Nick Rivera Caminero (su verdadero nombre) donde van a ver toda mi niñez, donde van a ver mis momentos oscuros y también los momentos de gloria", dijo el artista.