Nicki Minaj sufrió falla con su vestuario y mostró de más en pleno concierto

Como toda una profesional. Así fue calificada Nicki Minaj, luego de que en pleno concierto su pecho quedara al descubierto.

La artista daba un concierto en un festival en Philadelphia y cuando realizaba su show, su vestido de terciopelo se abrió dejando sus pechos al aire, sin embargo, ella siguió bailando y brindando lo mejor de sí para su público, mientras se arreglaba el vestido.

Pese a que el hecho pasó muy rápido, fue captado por las cámaras de cientos de seguidores que lo difundieron por las redes, donde le da la vuelta al mundo.

¿Descuido o no? Lo cierto es que la cantante protagonizó todas las portadas de medios nacionales e internacionales y sin duda se convirtió en tendencia.

Por estos días, Nicki está de gira con su último álbum, 'Queen', que fue lanzado a principios de agosto.

They put on see thru pasties on me while heading to stage. I just KNEW they were my normal (non see through ones) chile... ummmm they were not! https://t.co/8m4Cxiqtzp

— QUEEN (@NICKIMINAJ) 3 de septiembre de 2018