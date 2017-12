Niño víctima de bullying conmovió a celebridades del mundo

El video de un niño que narra con lágrimas en los ojos ser víctima de bullying se ha vuelto viral y ha desencadenado una ola de solidaridad por parte de celebridades, canantes y deportistas de Estados Unidos.

La madre de Keaton Jones colgó el video el viernes en Facebook a petición de su hijo, después de que éste le suplicara que lo fuera a buscar al colegio porque tenía miedo de almorzar en el comedor con sus compañeros.

“Se burlan de mi nariz, me dicen feo, que no tengo amigos. Me pegan en el almuerzo, me tiran leche encima, también jamón y pan, por qué lo hacen, cuál es el punto, por qué se divierten en agarrar a alguien inocente, y ser tan malos”, expresó el niño en el video.

"Las personas que son diferentes no necesitan ser criticadas por ello, no es su culpa. Si se ríen de ti, no dejes que te moleste. Sé fuerte", indica el menor.

El video le dio la vuelta al mundo, tanto así Katy Perry, Chris Evans, Romeo Santos, LeBron James, entre otros, compartieron sus mensajes de solidaridad con el niño.

Stay strong, Keaton. Don’t let them make you turn cold. I promise it gets better. While those punks at your school are deciding what kind of people they want to be in this world, how would you and your mom like to come to the Avengers premiere in LA next year? https://t.co/s1QwCQ3toi — Chris Evans (@ChrisEvans) 10 de diciembre de 2017

Damn right! Bullies are straight up wack, corny, cowards, chumps, etc, etc! Keaton keep your head up buddy and push forward! You're the best https://t.co/pqDgay77l9 — LeBron James (@KingJames) 11 de diciembre de 2017