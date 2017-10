"No es mi contrincante": Paulina Vega sobre 'rivalidad' con Ariadna Gutiérrez

¿Amigas o rivales? Es la pregunta que se hacen miles de seguidores en redes sociales sobre la relación entre Paulina Vega y Ariadna Gutiérrez, quienes actualmente se disputan el rating de los canales colombianos de los que hacen parte laboralmente. (Lea aquí: Por lo alto se realizó el lanzamiento de ‘A otro nivel’)

Rumores afirman que entre las exreinas existe cierta rivalidad porque al parecer en la web los usuarios han demostrado cierta preferencia por una más que por la otra. En este caso Paulina ha recibido comentarios positivos de su presentación en ‘A otro nivel’, mientras que Ariadna ha sido criticada por su falta de conocimiento como jurado de ‘Protagonistas 2017’. (Lea aquí: Una exreina y un actor colombiano serían los jurados de Protagonistas 2017)

Ante los comentarios, Vega se pronunció para aclarar los comentarios en la reciente edición de la Revista Vea, asegurando que no es cierto que haya una rivalidad entre ellas.

“Para nada. La gente siempre compara a las reinas, quieren ponernos como contrincantes. Es más, nos identificamos porque hemos vivido muchísimas cosas iguales”, aseguró.

Agregó que durante el reinado de la sucreña, ella fue su apoyo y la ayudaba en todo lo que necesitaba para el concurso. Además de que hablaban mucho sobre el certamen, Paulina le dio algunos consejos para mejorar su desempeño.

“Me hacía preguntas, me pedía consejos y yo le trataba de contar todo lo posible. No la veo como una contrincante, yo no veo a nadie como contrincante”, manifestó la ex Miss Universo.

Cabe recordar que Paulina es la presentadora oficial de ‘A otro nivel’, programa musical de Canal Caracol, que se ha ganado la confianza de la audiencia nacional que lo ha posicionado en el primer lugar de Rating Colombia, mientras que Ariadna muestra su faceta de jurado en Protagonistas 2017, reality de RCN, que aunque está por debajo de varias producciones de Caracol, se mantiene entre las 6 mejores.