"No estaba acostumbrada a las críticas tan fuertes": Laura González

De nuevo, la ciudad de Las Vegas será el epicentro del Miss Universo, que tendrá su velada de elección y coronación el próximo 26 de noviembre en las instalaciones del Hotel Planet Hollywood.

Para ello, Laura González viene preparándose desde que en el pasado mes de marzo recibió la corona que la acredita como la Señorita Colombia 2017-2018, lo cual intensificará en las últimas semanas, pues está justo a un mes de viajar rumbo a la ciudad de la diversión y los juegos de azar.

Será la edición número 66 de este certamen que reunirá a las 80 mujeres más bellas del planeta, y donde Laura buscará hacer historia y convertirse en la tercera Miss Universo colombiana.

-¿Cómo han sido estos siete meses como Señorita Colombia?

Hay cosas que los medios de comunicación no muestran mucho, y es que el Concurso Nacional de Belleza casi es enteramente social. He viajado por todo el país conociendo personas increíbles que dedican su vida a la ayuda de otros colombianos, lo cual ha sido sencillamente increíble. Eso no me lo esperaba pero lo he ido aprendiendo.

-¿Cómo es un día de la Señorita Colombia?

Usualmente llegamos a una ciudad, la recorremos, tenemos muestras folclóricas para conocer más de su cultura y luego nos vamos hacia los sitios que apoyan la entidad o fundación que nos está invitando, como hospitales, lugares para el adulto mayor, también con habitantes de la calle, niños con capacidades especiales, de bajos recursos, así como madres cabeza de familia.

Creo que he podido ver todas las circunstancias por las cuales tienen que pasar los colombianos en su día a día. Es un crecimiento gigante que no pensé tener siendo Señorita Colombia.

-¿Qué lugares de Colombia la sorprendieron?

Tengo recuerdos especiales de los primeros lugares que visité como Señorita Colombia, que fueron Tuluá y Buga en el Valle del Cauca. No sé si fue por ser mi primer viaje, pero fueron lugares especiales, por su gente y su amabilidad, siendo muy orgullosas de su folclor y su cultura. Lo más bonito es ver cómo los colombianos nos muestran de qué están hechos.

-¿Cómo es la percepción de la gente, en estos lugares, de lo que es la Señorita Colombia?

Es verdad que en lugares como Bogotá, la gente cuando me ve, a veces me reconocen, algunos me saludan, otros se me quedan mirando y no me saludan (risas), pero en otras partes del país pasa todo lo contrario, la gente se me lanza encima y eso me encanta porque siempre he sido una mujer súper expresiva y me la paso abrazando a todo el mundo, lo cual es muy bonito.

-¿Qué ha sido lo más difícil de ser Señorita Colombia?

Acostumbrarme al día a día en tacones y el maquillaje. No ha sido fácil pero he ido aprendiendo, porque creo que hace parte de la vanidad bonita que debemos tener todas las mujeres, así que le saco el gusto y lo hago a mi manera. Ya ha dejado de ser la incomodidad que en un principio lo fue.

-¿Cuál será el itinerario en Miss Universo?

Arranco para Las Vegas el 11 de noviembre y mi coronación será el 26 de noviembre (risas).

-¿Ha recibido consejos de otras Señoritas Colombia?

Tenemos un chat de Whatsapp y con casi todas hablo bastante y las escucho a todas. Hace poco estuve con Miss USA en Medellín, quien visitó nuestro país y le encantó, y con ella también estuvimos hablando de Miss Universo, que sé que será una edición muy linda e inolvidable para los colombianos.

-En la preparación, ¿En qué ha trabajado más?

Como en toda faceta de mi vida, siempre la parte mental. No ha sido fácil ser Señorita Colombia al principio, porque no estaba tan acostumbrada a las críticas tan fuertes, en especial al físico y he aprendido a sobrellevarlo, a saber lo que tengo que escuchar y que debo ignorar. Es una preparación constante que me ha permitido ser más fuerte día a día.

Escucho a las personas que me quieren y me aportan, para dejar de lado a los necios que poco o nada tienen que decir.

-¿Y la familia?

Lo ha sido todo, mi apoyo y mi fortaleza en la preparación. La gente pregunta por la preparación en pasarela y gimnasio, pero las reinas somos lo que somos, ha sido por la educación y la dedicación de nuestras familias, desde que somos unas bebés. Ellos han sido los preparadores de mi vida.