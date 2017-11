“No le haría eso a mis hijos”: Cristian Castro tratando de aclarar que no es gay

Cristian Castro se despachó contra los reiterados y múltiples comentarios que la “prensa rosa” ha hecho sobre su presunta homosexualidad y sentenció: “Nunca fui y nunca seré gay, queda claro”

El interprete de éxitos musicales como Azul, Nunca voy a olvidarte y Por amarte así; entre otras, dijo que las más de “50 mil” novias que ha tenido confirman su hombría: "Creo que toda esa especulación a cerca de mi sexualidad queda aclarada. Ustedes pueden revisar todas las novias que he tenido. He tenido ¡50 mil 500 novias!, ¡todas mujeres!, ningún travesti ni nada", expresó.

LAS ACLARACIONES SOBRE SUS VESTIMENTAS

Castro se comparó con otros cantantes para referirse a las dudas que se han generado sobre sus preferencias sexuales tras vestirse de mujer en algunas oportunidades. Aseguró que son varios los artistas que han hecho lo mismo sin que a muchos de ellos eso les signifique que los tilden de homosexuales.

"En un video me vestí de porrista como lo hacen muchos rockeros y no les dicen que son gays. Inclusive Vicentico en la nueva portada de su disco sale completamente vestido de mujer y nadie le dice que es gay", aseveró.

Castro mencionó también a Bruno Mars que aparece con rulos en su video Uptown Funk. "Bruno Mars sale con tubos, haciéndose también el gay, pero nadie dice que es gay”.

El cantante mexicano dijo que ya estaba cansado de los comentarios falsos sobre él. “No pueden estar con esa constante de que soy gay porque eso no le va a funcionar a nadie", manifestó en el diario Reforma de México.

En su afán por convencer sobre lo que decía, Castro mencionó a sus hijos y pronunció una frase que ha sido considerada como desafortunada por algunos.

"Nunca me he confundido, a mí no me ha pasado nada, ninguna experiencia gay en ningún momento, ustedes nada más se la imaginaron, pero nunca seré, nunca fui, nunca soy ni nada, nunca les haría una cosa así a mis hijos, eso sí te lo aseguro".