"No me lo dejen solo": Mamá Vila, abuela de Martín Elías

Con un video en su cuenta de Instagram la abuela de Martín Elías y madre del recordado Diomedes Díaz, Elvira Maestre, mejor conocida como ‘Mamá Vila’, expresó unas conmovedoras palabras dirigidas a los seguidores del joven artista, quien el pasado Viernes Santo falleció luego de sufrir un aparatoso accidente de tránsito.

A pesar de que sus familiares y allegados esperaron unas horas prudentes para darle la triste noticia a ‘Mamá Vila’ sobre la muerte de su nieto, esta no tuvo reparos en hablar en redes sociales y pedirle a la fanaticada que acompañen a Martín y a la familia en este duro momentos.

“A la fanaticada de Martín les pido el favor que me lo acompañen, que no me lo dejen solo ni un momento, que me lo cuiden, yo no estoy presente porque estoy muy deprimida y no puedo ir pero les agradezco mucho”, fueron las palabras de la señora Elvira, quien con voz entrecortada se lleno de fuerza para enviar este mensaje a los seguidores.

De inmediato el clip, que ya cuenta con más de 16 mil reproducciones, se hizo viral en internet y se llenó de comentarios de fortaleza para la familia Díaz Maestre. El video aclaró los rumores de que la abuela de Martín no había soportado la muerte de su nieto y habría fallecido.

Cabe recordar que ‘Mamá Vila’ ha tenido que ser fuerte y enfrentar varias pérdidas en su familia. Primero la de su esposo, Rafael, luego la de su hijo Diomedes, hace una semana la de un hermano y ahora la de su querido nieto ‘el Gran Martín Elías’.

A esta hora miles de personas siguen llegando al Parque de la Leyenda Vallenata en Valledupar donde permanece el cuerpo del joven en cámara ardiente. Esta tarde grandes artistas de este género le rendirán un homenaje y mañana será sepultado.