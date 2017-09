¡Mezcla explosiva! Silvestre Dangond grabará a dúo con Bad Bunny

El cantante vallenato Silvestre Dangond sigue apostándole al público internacional. Pese a que su último álbum, ‘Gente Valiente’, no tuvo gran aceptación entre el público, Dangond no se cierra ante nuevas propuestas y grabará un tema con un gran influyente de música urbana.

A través del programa ‘La Red’, el urumitero confirmó que hará un dúo con el puertorriqueño Bad Bunny. En este video, publicado en YouTube por Vallenatizate, quedó registrada la entrevista.

“Viene ahoritica una canción con Bad Bunny. Es más lo que la gente se imagina que el resultado de la canción…. A las cosas hay que quitarles el “tabú” y mostrárselas a la gente de una manera distinta. Cuando le mostré la canción a él lo primero que dijo fue “me encanta, me monto en tu género”, afirmó Silvestre a La Red.

Bad Bunny es conocido internacionalmente por canciones como “Pa’ ti”, “Soy peor”, “Tú no metes cabra” y “Tú no vive así”, entre otros.

En agosto el intérprete de 'Ya no me duele más' dijo durante uno de sus conciertos que volverá a grabar vallenato ciento por ciento. No obstante, recientemente el artista lanzó una canción junto a Nicky Jam y el año pasado grabó con el reggaetonero Farruko.