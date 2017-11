“No quería ser candidata”: chaperona de La Boquilla

En La Boquilla no cesan de celebrar.

49 años después que María Puerta, la primera concursante de ese corregimiento en el Reinado de las Fiestas del 11 de Noviembre debutara en la versión de 1968, por fin una de sus concursantes ganó anoche por primera vez la corona de ese certamen.

Roysis Yilena González Torres, una jovencita de 20 años, 1,74 metros de estatura y medidas 90-62-90 hizo explotar de júbilos a cerca de medio millar de boquilleros que se apostaron en lo más alto de las tribunas del Estadio de Sóftbol de Chiquinquirá, mientras que las calles de ese pueblo de pescadores se convertían en un ola de alegría.

La nueva Reina de las Fiestas de la Independencia es una tripulante de cabina de pasajeros de la Escuela de Aviación Los Halcones, en Medellín, y estudiante de idiomas.

Además de su belleza juvenil, su proyecto social, denominado ‘Casa museo de pescadores ancestrales del Corregimiento de La Boquilla’, cautivó a los seis jurados. Esta iniciativa busca rescatar y mantener el patrimonio cultural de su comunidad, un pueblo de pescadores a solo 5 minutos, al norte de Cartagena.

El jurado que eligió a la nueva soberana de los cartageneros estuvo integrado por el diseñador momposino Hernán Zajar; la exreina y actriz Yeimi Paola Vargas; el estilista, asesor de imagen y de moda, Franklin Ramos; la periodista y presentadora del Canal Caracol, María Catalina Gómez; la psicóloga, Karina Daniela Soto y la historiadora, Lorena Guerrero, quienes entregaron su fallo con las 10 semifinalistas poco antes de las 9 p. m., y el fallo final se leyó 25 minutos después de haberse seleccionado las cinco finalistas, en uno de los veredictos más tempraneros que se recuerden en este certamen, acostumbrado a dar fallos en las madrugadas.

En medio del alborozo de sus seguidores, la reina recibió la corona de su antecesora, María Camila Sinning. Luego, la boquillera se dirigió a los presentes desde el escenario agradeciendo a Dios y a su comunidad por permitirle participar en el certamen, señalando: “Estaré orgullosa de representarles”.

“A mi gente de La Boquilla, les digo que hay que atreverse a competir, a luchar por los sueños que se tienen en la vida y que la constancia ayudará al triunfo”.

Dijo además que lo más difícil del Reinado fue enfrentar las críticas mal intencionadas, pero aún así estas la fortalecían en su objetivo de llevar la corona a su tierra natal y seguir apoyando a su comunidad.

La primera

Esta es la primera corona para La Boquilla y la segunda para un corregimiento de Cartagena en este certamen, después que en 1991, Gilmerys Caraballo García, ganara por Bocachica, la que hasta anoche era la única corona de los corregimientos.

La Boquilla, según datos parciales, completaba este año 17 participaciones en el Reinado. El balance hasta anoche era de 4 semifinalistas, dos virreinas y 1 princesa.

Antes de esta versión del Reinado, ese corregimiento había hecho un alto y desde 2011 no participaba, tras considerar que en más de una ocasión el título le fue esquivo. Su representante en ese año fue Vanesa Paola Shistiansen Cárdenas, quien fuera semifinalista.

“Y no quería...”

Pero detrás de una Reina siempre hay un gran asesor. En esta oportunidad una reconocida líder, muy popular en La Boquilla, Rocío Iriarte, una mujer enamorada del Reinado y quien asume con pasión la búsqueda de la representante del corregimiento al certamen de Independencia. Rocío era la más emocionada anoche tras el triunfo y tan pronto la seguridad la dejó subir al escenario se confundió en un prolongado abrazo con su pupila.

“Dure más de 6 meses para convencerla... No quería participar... se me escondía”, señala Rocío que en su largo historial en el Reinado lleva más de 20 participantes y tras dos virreinas y varias semifinalistas, hoy saca pecho con la primera de sus coronas.