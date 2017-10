"No quisiera entregar la corona": María Camila Sinning

Luego de competir en Girardot por la corona del Reinado Nacional del Turismo, la cartagenera María Camila Sinning llega a Cartagena con la satisfacción del deber cumplido y con un reconocimiento más. La cartagenera, de 19 años, no ganó la corona del Turismo, pero sí fue premiada con la banda a mejor rostro del certamen.

El Reinado Nacional del Turismo comenzó el miércoles pasado, en Girardot, y terminó el domingo. La ganadora fue la representante del Valle del Cauca, Lorena Moreno, y, aunque María Camila no obtuvo la tiara, sí resalta que este reinado fue una gran experiencia, porque le ayudó a crecer como persona, y se sintió como en casa por el calor de la gente en Girardot.

¿Y la Independencia?

María Camila ganó en 2016 la corona del Reinado de la Independencia, representando a la Urbanización La India. Hace unos días, el Instituto de Patrimonio y Cultura (IPCC) entregó la agenda de las Fiestas de la Independencia 2017 y la coronación de la sucesora de María Camila está programada para el 13 de noviembre próximo, cuando está a pocos días de entregar la corona, nos cuenta que esta ha sido una de la mejores experiencias de su vida... ¡Y no quiere entregar la corona!

“No, yo no quiero entregar la corona -ríe-, este año ha sido muy feliz, he aprendido muchísimo. He crecido mucho como persona y también profesionalmente”, asegura.

Sinning confiesa que siente cierta nostalgia porque se está acabando su reinado, pero se ha propuesto seguir contribuyendo a nuestra cultura, contando sobre lo bellas que son las Fiestas de la Independencia de Cartagena.