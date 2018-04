'No te equivoques', lo nuevo de The Rudeboyz junto a Greeicy Rendón

Por estos días los productores oriundos de Antioquia responsables de éxitos como “Chantaje” de Shakira y “Felices los 4” de Maluma, vuelven a dar de qué hablar, esta vez presentando su nuevo sencillo “No te equivoques”, canción que realizan al lado de la caleña Greeicy Rendón. Esta nueva colaboración fue grabada en los estudios de The RudeBoyz.



El nuevo sencillo fue escrito junto al también intérprete y compositor urbano Kenai. La colaboración con Greeicy se dio de una manera espontánea, pues gracias a un amigo en común se enteraron de que esta lanzaría un trabajo musical y después de ser presentados y de hacer conexión inmediata le propusieron hacer algo juntos.



Después del éxito que ha tenido “Amantes” y “Más fuerte”, sencillos con los que la cantante se ha posicionado en los primeros lugares de los listados nacionales, ahora presenta “No te equivoques”, tema que promete conseguir el mismo impacto que han tenido sus propuestas anteriores.



Esta canción cuenta la historia de todos los pasos que deben seguir cada hombre a la hora de conquistar, el video recrea un casting en el que se muestran los diferentes tipos de hombres que intentan consolidar una cita con Greeicy y cada uno de los aspectos que la chica tiene en cuenta para elegir a uno antes de compartir una noche de aventura.



Más de The RudeBoyz



The RudeBoyz nace en el año 2000 bajo la dirección y fundación de Bryan Lezcano Chaverra (Chan El genio) y Kevin Mauricio Jiménez (Kevin ADG), son responsables de grandes éxitos como el hecho por Shakira y Maluma “Chantaje” que se incluyó dentro del disco “El Dorado” de la barranquillera y que se hizo ganador del Grammy en la edición de este 2018. Dentro de los sencillos que han impactado al mundo y que pertenecen a este dúo productor también se encuentran “Deja vu” de Prince Royce y la canción reconocida “Felices los 4”.



Formando parte de la larga lista de artistas del género urbano con los cuales han trabajado se encuentran, Maluma, Reykon, Yandel, J Álvarez, Cosculluela, Luigi 21 Plus entre otros que se han sumado al inmenso grupo de representantes de este género que han hecho sus producciones acompañados del talento de estos representantes de Envigado.



Se hicieron acreedores del premio Nuestra Tierra como mejor canción en 2012 con “Sin Miedo”, sencillo que produjeron para Reykon, en 2015 estuvieron nominados a los Grammy Latinos por “El Tiki” canción que se realizó con la interpretación de Maluma, fueron nominados a los Billboard 2016 con “Borró Cassette” canción del también artista paisa.