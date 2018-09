Novia de Ben Affleck se defiende de quienes la culpan de la recaída del actor

El pasado 23 de agosto, el actor Ben Affleck ingresó a un centro de rehabilitación ubicado en Malibú, cerca a la ciudad de Los Ángeles, tras una recaída por su adicción al licor.

Semanas antes se conoció que el guionista y director tenía una nueva acompañante, la modelo de la revista Playboy Shauna Sexton, de 22 años, quien aseguró que la bebida predilecta del artista es el whisky y que lo podía consumir todo el día.

Ben Affleck es internado en clínica de desintoxicación por tercera vez para tratar su adicción al alcohol; al parecer Jennifer López y Jennifer Garner habrían influido fuertemente en esa decisión. pic.twitter.com/Racx52OtYW — jovenEs_Cine (@JEPNews_Cine) 24 de agosto de 2018

Ahora, la mujer se ha visto envuelta en una polémica porque su relación con Affleck no es bien vista por sus seguidores y la culpan de la recaída en el alcohol del actor, quien ya estuvo internado en 2001 y 2017.

Happy as shit man Una publicación compartida de shauna sexton (@shaunasexton_) el 25 Ago, 2018 a las 6:34 PDT

Ante la controversia, la modelo no dudó en responder y estalló con un fuerte mensaje, en una foto en su cuenta de Instagram en la que aparece con una copa de vino.

"¡Me encanta salir de fiesta y beber! Eso está claro. A la mayoría de veinteañeros también les gusta. Y sí, tienen razón. Me arrestaron cuando tenía 17 años por usar una credencial de identidad falsa y por beber siendo menor en un bar de Virginia Beach. Se trató de un error tonto de mi parte y del que me avergüenzo, a pesar de que la mayoría de personas también han usado alguna vez una identificación falsa y han bebido sin tener la edad necesaria para hacerlo. Para cuando llegó el fin de semana de mi 21 cumpleaños, se me había olvidado ya todo aquello y acabé una vez más siendo arrestada por ebriedad pública mientras intentaba encontrar cómo llegar a casa después de quedarme sola en un bar, de nuevo en Virginia Beach. ¿Son esos errores lo único que me define? No, son pequeñas mi**das de las que he aprendido. ¿Significan que soy humana? Sí".

Para concluir, Shauna dijo, "dicho esto, Ben es un hombre adulto. Toma sus propias decisiones. Culpar a una chica de 22 años por el tercer ingreso de alguien en rehabilitación resulta ridículo. Él es humano, yo también. Y tú también. Todos vamos a meter la pata alguna vez, lo importante es aprender de ello. No nos apresuremos a tirar piedras a otros".