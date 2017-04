Nuevo comercial de Pepsi con Kendall Jenner, víctima de fuertes críticas

Ayer martes 4 de abril, se estreno el nuevo comercial de Pepsi que esta vez cuenta con la participación de Kendall Jenner.

En el vídeo, se ve a la modelo en una sesión de fotos mientras un grupo de personas realiza una manifestación en la calle. Jenner se distrae con lo que ve y decide unirse a la protesta.

Mientras camina por el lugar, se encuentra cara a cara con un policía parado en la mitad de la calle con cara de pocos amigos, la joven le ofrece una Pepsi y el oficial la toma y sonríe.

El anuncio, que ya cuenta con más de 1 millón de reproducciones, fue acusado de apropiarse del movimiento Black Lives Matter y usar la justicia social para vender el producto, pues para muchos la escena de la entrega de la Pepsi al policía, era bastante parecida a las fotografías de Ieshia Evans, manifestante detenida por las autoridades estadounidenses cuando protestaba por la muerte de Alton Sterling, un hombre de raza negra baleado por la policía.

Deray Kckesson, activista de color, expresó su descontento en su cuenta de Twitter: "Si hubiera tenido una Pepsi supongo que nunca me hubieran arrestado. ¿Quién se lo iba a imaginar?".

If I had carried Pepsi I guess I never would've gotten arrested. Who knew?

— deray mckesson (@deray) 5 de abril de 2017