Nuevos proyectos: Mábel Lara se va del canal Caracol

Hace ocho años la periodista caucana Mabel Lara arrancó con su carrera en la televisión nacional y llegó a Bogotá a contar las noticias a todo el pueblo colombiano.

Hoy se rumora que la periodista saldrá del canal Caracol para emprender un nuevo proyecto con Daniel Coronell y Yamid Amat.

En 2016 se dio a conocer la noticia de que empacaba maletas para regresar a Cali y cumplir con su compromiso de madre, pero a pesar de esto los televidentes siguieron viéndola en la pantalla chica, pues presentaba las noticias desde allá, junto a su esposo y su hijo Luciano. (Lea aquí: Mabel Lara dejará de presentar en Noticias Caracol)

Ahora, el anunció fue revelado por ella misma a través de sus redes sociales.“Después de nueve años he decidido dejar mi casa Caracol y emprender una nueva ruta, una que espero me lleve a volar más alto, a seguir creciendo con la firme esperanza de que Dios premia a los valientes y que he sido inmensamente feliz y bendecida. Gracias Caracol por tanto, bienvenidos los nuevos retos”, fueron las palabras con las que la periodista se despidió del canal.

Aunque no contó detalles de su nuevo trabajo, la presentadora dijo que en su nuevo proyecto seguirá haciendo periodismo sobre la realidad del país al lado de Daniel Coronell y Yamid Amat.

“Es un placer que me hayan elegido para ser parte de este nuevo trabajo. Espero aprender y crecer para seguir cumpliendo mis metas”, aseguró Mábel.

Desde hoy la periodista le dice adiós a Caracol y comienza un nuevo rumbo, pero dejó claro que gracias al canal pudo cumplir muchos de sus sueños y afrontar retos en su vida.